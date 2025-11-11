Tres personas fallecidas y dos heridas deja un movimiento en masa en Pueblorrico

Pueblorrico, Antioquia

El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Pueblorrico reportó de manera preliminar movimientos en masa ocasionados por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas. Según información oficial, tres personas fallecieron y ya fueron rescatadas, mientras que dos más resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial.

Intervención en las veredas afectadas

Los eventos se registraron en las veredas La Sevilla, Galilea, Los Gómez, Santa Bárbara y El Cedrón, zonas donde se activó el protocolo de respuesta del DAGRAN. El organismo envió a su equipo técnico de ingenieros y geólogos para evaluar la estabilidad del terreno y determinar riesgos adicionales.

Además, se reforzó la atención con la activación de los cuerpos de bomberos de Tarso y Venecia, quienes se unieron a los bomberos de Pueblorrico y a la administración municipal para continuar las labores de búsqueda, rescate, evaluación y estabilización de la zona.

El DAGRAN informó que las acciones de campo continúan para atender la emergencia y mitigar riesgos adicionales mientras se mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones climáticas y la estabilidad del terreno.