Un francotirador hirió a un policía en el municipio de Santa Rita Río Iró de Chocó

Chocó

En la tarde de este martes se reportó un ataque contra la policía en el departamento del Chocó que deja un uniformado herido. De inmediato se activaron los planes de seguridad para evitar más lesionados y contrarrestar la acción ilegal.

El teniente coronel César Alberto Lemus Pinto, comandante (e) de la policía Chocó, reportó que, por el momento, la primera hipótesis sobre los responsables es que sería la guerrilla del ELN por ser una zona de injerencia criminal, pero las indagaciones sobre este hecho avanzan, además, porque sería su modus operandi.

“Hasta el momento está estable, ya recibió los primeros auxilios por parte de los compañeros y ya estamos haciendo el protocolo de evacuación en un helicóptero de la policía nacional. Fue un solo disparo, la acción de un francotirador. Él estaba prestando seguridad en las instalaciones de la estación de policía”, manifestó el oficial.

Agrega que desde la gobernación del Chocó se está ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien entregue información que permita la ubicación y captura de los responsables de este hecho violento contra la policía.

A la hora de la publicación, el uniformado no había podido ser evacuado del lugar debido a las condiciones climáticas, pero se espera que pueda lograrlo en las próximas horas.