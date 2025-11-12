Cuentas de Atlético Bucaramanga para conseguir punto invisible en cuadrangulares de Liga Colombiana

La atractiva fecha 20 de la Liga Colombiana no solamente define a los ocho clasificados para los cuadrangulares finales, sino que también determina a los clubes que tendrán el ‘punto invisible’ en la siguiente fase. Esta ventaja deportiva solo tendrá validez en caso de igualar en puntos con otro equipo del mismo grupo, ya que lo colocará por delante a pesar de la diferencia de gol y los tantos a favor o en contra.

Liderados por Luciano Pons, tercer máximo goleador del semestre (9 goles) con Atlético Bucaramanga, que es parcialmente tercero en la tabla de posiciones del ‘Todos Contra Todos’ con 37 unidades, las mismas de Medellín y Nacional (que son primero y segundo, respectivamente); tiene posibilidades matemáticas de quedar entre los dos primeros lugares y conseguir la hazaña deportiva.

Así serán los partidos para los clubes con opciones de acceder al ‘punto invisible’ durante la fecha 20:

7:00 pm - Medellín vs. América

Estadio Atanasio Girardot.

7:00 pm - Deportivo Pasto vs. Bucaramanga

Estadio Departamental La Libertad

7:00 pm - Águilas Doradas vs. Tolima

Estadio Alberto Grisales.

7:00 pm - Junior vs. Atlético Nacional

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

7:00 pm - Unión Magdalena vs. Fortaleza

Estadio Sierra Nevada.

¿Qué debe pasar para que Bucaramanga consiga el ‘punto invisible’?

Con 37 puntos, producto de 11 victorias, 4 empates y 4 derrotas, los dirigidos por el técnico Leonel Álvarez son el equipo con más victorias del semestre (11) junto a Independiente Medellín y Deportes Tolima.

Sin embargo, para quedarse con la ventaja no solo debe vencer a Deportivo Pasto en la última fecha, en calidad de visitante, sino que espera hacerlo con la diferencia de gol necesaria para pasar a los equipos antioqueños en la tabla de posiciones, en caso de que también sumen tres puntos de manera simultánea. Actualmente, está por debajo en este ítem por un gol.

En caso de empatar, dependerá de que, al menos, uno de los dos punteros del campeonato pierda para superarlo en la cantidad de puntos. Sin embargo, en este escenario entrarían a depender los resultados de Tolima y Fortaleza, quienes podrían alcanzar los 38 puntos y tienen mejor diferencia de gol con respecto al ‘Leopardo’.

Si el equipo de la Ciudad Bonita pierde, no tendrá ninguna posibilidad de quedarse con el ‘punto invisible’.