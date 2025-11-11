Millonarios jugaría su último partido de Liga en 2025, en Tunja, a puerta cerrada: Conozca el motivo

Millonarios disputa la fecha 20 ante Boyacá Chicó en el Estadio La Independencia de Tunja, y de acuerdo con la programación de Dimayor, el compromiso será el miércoles 12 de noviembre desde las 8:20 pm. Los dirigidos por el técnico Hernán Torres, sin posibilidades de acceder a los cuadrangulares finales, quieren sumar sus últimos puntos del año en la tabla de la reclasificación para aspirar a un torneo Conmebol en 2026.

Por su parte, el conjunto ajedrezado quiere elevar su promedio en la tabla del descenso para el próximo año, donde iniciará desde la casilla 18, por delante de los dos equipos que logren el ascenso.

¿Por qué Chicó-Millonarios se jugará a puerta cerrada?

Luego de algunos inconvenientes de orden público, perpetrados el anterior sábado, donde se presentó el ataque terrorista que involucró a un camión cargado de explosivos cerca del Batallón Bolívar, se produjo una balacera que derivó en la intervención de una patrulla, y, posteriormente, el fallecimiento de tres personas, de acuerdo con las autoridades locales,

Bajo el anterior panorama, y todavía sin confirmar, todo apunta a que el partido entre Boyacá Chicó y Millonarios se jugará sin público.

Esta es la información revelada por Mundo Millos, medio especializado en el cubrimiento de noticias embajadores, que circula a través de las redes sociales:

“Por determinación de la Comisión Local de Tunja, el partido del miércoles entre Boyacá Chicó y Millonarios de la última fecha del todos contra todos se jugará a puerta cerrada”, informó.

Otras medidas de seguridad en Tunja

Con el objetivo de garantizar el orden público, la Alcaldía Mayor de Tunja aplazó las pruebas ECAES del 9 de noviembre, anunció el cierre de fronteras y decretó una serie de normas que rigieron hasta el 10 de noviembre a las 6:00 am. No obstante, algunas medidas preventivas todavía se mantienen.