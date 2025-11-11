Candidatos a dirigir a Santa Fe en Copa Libertadores tras negación de acercamientos con DT argentino

El actual campeón de Colombia, cuyo valor del plantel es de 10.23 millones de euros (42.322 millones de pesos colombianos), Independiente Santa Fe, continúa la recta final de la Liga Colombiana 2025-2 bajo las órdenes del técnico Francisco López, quien ha sumado 3 victorias, 3 derrotas y 2 empates desde la partida del entrenador Jorge Bava, al fútbol de Paraguay.

A pesar de que en la competencia local, el equipo está parcialmente por fuera de los cuadrangulares finales con una fecha restante, depende de sí mismo para acceder. Solo le sirve vencer a Alianza en Bogotá, el jueves 13 de noviembre a partir de las 7:00 pm.

Independiente Santa Fe es el único equipo colombiano con el tiquete para un torneo Conmebol en 2026 asegurado; en su caso, la Copa Libertadores. Esto, producto de ser el campeón durante el primer semestre del año.

Ante este panorama, las directivas del club, encabezadas por el presidente Eduardo Méndez, agilizan trámites de cara al próximo mercado de fichajes, donde la afición espera reforzarse para encarar la triple competencia (Copa, Liga, Superliga y Libertadores).

En diálogo con El Vbar de Caracol Radio, el entrenador argentino Walter Perazzo desmintió los rumores que lo vincularon con el club y afirmó:

“En este momento no tengo relación directa con los directivos de Santa Fe”, enfatizó.

Sin embargo, expresó su deseo por dirigir en el FPC y agregó:

“No tengo ofertas. Es una cuenta pendiente dirigir en Colombia”, añadió.

Según la misma fuente, la prioridad del club estaría centrada en contratar a un técnico uruguayo para asumir el cargo. Pablo Peirano, Jorge ‘Polilla’ da Silva y Pablo Repetto; todos con pasado en el fútbol colombiano, serían los nombres que barajan las directivas del equipo.