¿Cuándo es la semifinal de vuelta entre América y Nacional por Copa Colombia?

Atlético Nacional ante América de Cali por semifinales de Copa Colombia / Oficial de Atlético Nacional, en Facebook.

Independiente Medellín empató 1-1 con Envigado en el Estadio Atanasio Girardot durante el partido de vuelta por Copa Colombia, y lo superó 2-1 en el marcador global tras la victoria en el Polideportivo Sur, con anotación de Diego Moreno, quien volvió a marcar en el empate durante el partido en la capital de Antioquia.

América y Atlético Nacional chocan en la otra llave que definirá el siguiente finalista, y el partido de vuelta tiene lugar en Cali. El global favorece 4-1 al ‘Rey de Copas’, que espera defender el título conseguido en 2024, cuando superó a ‘La Mecha’ en la final; esta vez, frente a su rival de patio.

Reclasificación 2025: así están los cupos a Libertadores y Sudamericana, tras la goleada del América

¿Cuándo es la semifinal de vuelta entre América y Nacional?

Según el cronograma oficial de Dimayor, el partido está programado para el domingo 16 de noviembre, a partir de las 5:00 pm, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Hasta el momento se presentaría un hecho sin precedentes en la gran final de Copa, ya que sería el primer clásico antioqueño en esta instancia.

En este caso, Independiente Medellín iniciará en calidad de visitante, mientras que el partido de vuelta lo jugará en condición de local.

Tabla de posiciones Liga Colombiana: así quedó con las victorias de Santa Fe y América

DIM, por destronar a Nacional e igualar a Millonarios

Después de conquistar las ediciones 2019 y 2020, los dirigidos por el técnico Alejandro Restrepo lucharán por igualar a Millonarios en el segundo puesto del palmarés histórico de los máximos ganadores de la competencia, con 3.

Solo una vez, ‘El Poderoso’ llegó a la final y la perdió. Fue en 2017 ante Junior bajo el marcador global de 3-1.

América se haría con figura de Independiente Santa Fe para el próximo torneo

Nacional intentaría llegar a su octavo trofeo y ampliar la diferencia con relación a los demás equipos del FPC; mientras que si América consigue la remontada épica, tendrá opciones de pelear por su primer campeonato.