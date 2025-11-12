IA predijo clasificados y ganadores del ‘punto invisible’ en Liga Colombiana: ¿Sorprendió?

Los cuadrangulares de Liga Colombiana esperan por la definición de la fecha 20, donde se definirán los equipos cabeza de serie y los últimos dos clasificados. Cinco equipos (América, Alianza, Santa Fe, Águilas y Once Caldas) tienen posibilidades de asegurar su tiquete en la siguiente fase, mientras que para la otra disputa, por la ventaja deportiva del ‘punto invisible’, tiene a 5 clubes con ilusión de alcanzarla (Medellín, Nacional, Bucaramanga, Fortaleza y Tolima).

Dimayor estableció que el sorteo de los grupos se llevará a cabo una vez finalice la jornada, el jueves 13 de noviembre, a partir de las 9:15 pm, con transmisión oficial en el canal de YouTube, de la División Mayor del Fútbol Colombiano.

IA determinó a los clasificados finales

En medio de la incertidumbre por conocer los grupos de la fase final, la inteligencia artificial analizó los datos del semestre en curso y lanzó un pronóstico sobre los clubes que, finalmente, avanzarán.

Según la IA, Independiente Santa Fe y América de Cali serán los dos clasificados a la siguiente ronda, después de ganar e igualar, respectivamente, sus compromisos.

¿Quiénes se llevarían el ‘punto invisible’?

El sistema experto también definió a los clubes que se quedarán con la ventaja deportiva en caso de empate en puntos durante los cuadrangulares finales, y colocó a Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín como los equipos que conseguirán la hazaña, en el orden mencionado.

¿Cómo quedaría la tabla de posiciones?

Bajo el mismo parámetro, la IA predijo las siguientes posiciones finales en la tabla, después de los partidos de la fecha 20, y esta fue su predicción con los respectivos puntos que quedarían:

