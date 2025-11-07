Tabla de posiciones de Liga con empate de Millonarios y Envigado en la apertura de la jornada

Inició la fecha 19 de la Liga Colombiana y cada vez se reducen más los equipos con posibilidades de alcanzar los cuadrangulares finales ante el empate de Millonarios 1-1, esta vez ante Envigado, que también lo eliminó en octavos de final de Copa Colombia en 2025.

En este orden de ideas, quedaron 7 clubes (Once Caldas, Llaneros, Santa Fe, Alianza, América, Águilas Doradas y Junior) con posibilidades matemáticas de acceder a la fase final, pero todavía sin el cupo garantizado.

Prográmese: Así se jugará la fecha 20 de la Liga Colombiana

Resultados de la jornada

Envigado 1-1 Millonarios

Luego de un gol anulado de Bayron Garcés (08′) por posición adelantada, Luis Díaz abrió el marcador al 49′ a través de un remate cruzado con la pierna derecha, inalcanzable para Diego Novoa tras la asistencia de Garcés.

Juan Esteban Carvajal marcó el empate sobre el minuto 78′, tras una serie de rebotes en el área rival que cazó, y envió al fondo de la red.

De este modo, los dirigidos por el técnico Hernán Torres quedaron sin ninguna posibilidad de jugar las finales del torneo, y enfrentan a Boyacá Chicó en la última jornada.

El equipo que jugará el Torneo de Ascenso en 2026 deberá pensar en el próximo duelo ante Independiente Medellín por la semifinal de vuelta por Copa, donde está un gol por debajo en la serie que finalizará en el Estadio Atanasio Girardot.

Tabla de posiciones

Partidos restantes de la fecha 19

Viernes 7 de noviembre

6:10 pm - Pereira vs. Independiente Medellín

Estadio Hernán Ramírez Villegas.

8:20 pm - Tolima vs. Llaneros

Estadio Manuel Murillo Toro

Sábado 8 de noviembre

4:10 pm - Fortaleza vs. Junior

Estadio Metropolitano de Techo.

6:20 pm - Atlético Nacional vs. Águilas Doradas

Estadio Atanasio Girardot.

8:30 pm - Atlético Bucaramanga vs. La Equidad

Estadio Américo Montanini.

Domingo 9 de noviembre

2:00 pm - Once Caldas vs. Deportivo Pasto

Estadio Palogrande.

4:10 pm - Alianza vs. Boyacá Chicó

Estadio Armando Maestre Pavajeau.

6:20 pm - América de Cali vs. Unión Magdalena

Estadio Pascual Guerrero.

8:30 pm - Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali

Estadio Nemesio Camacho El Campín.