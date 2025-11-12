Selección Colombia

¿Cuándo juega la Selección Colombia? Fecha, hora y rival en 16vos de final Mundial Sub-17

El equipo nacional avanzó a la fase definitiva, tras terminar en la segunda posición del Grupo G.

¿Cuándo juega la Selección Colombia? Fecha, hora y rival en 16vos de final del Mundial Sub-17. (Photo by Mohamed Farag - FIFA/FIFA via Getty Images) / Mohamed Farag - FIFA

¡La Selección Colombia va por el sueño mundialista! Concluyó la fase de grupos del Mundial Sub-17 y la escuadra nacional se clasificó a la fase final, luego de haber terminado como segunda clasificada del Grupo G.

Justamente en aquella primera instancia del certamen internacional, la Tricolor empató a uno (1-1) con Alemania, posteriormente igualó a cero (0-0) con El Salvador y finalmente derrotó 2-0 a Corea del Norte.

Lo anterior le permitió sumar 5 puntos y con ello ser segunda de su grupo, perdiendo el liderato con los alemanes únicamente por la diferencia de gol.

Fecha, hora y rival de la Selección Colombia en 16vos de final del Mundial Sub-17

Por el nuevo formato del certamen mundialista, Colombia se posicionó como una de las segundas clasificadas con menor puntaje, de por sí fue la única que ocupó dicha posición sumando 5 unidades, y por tal motivo le tocó enfrentarse en los dieciseisavos de final con Francia, cuadro que terminó como líder del Grupo K.

Este partido se llevará a cabo el viernes 14 de noviembre, a partir de las 8:30 de la mañana (hora colombiana). Recuerde que todas las emociones del duelo las podrá seguir en el minuto a minuto de Caracol Deportes.

Francia vs. Colombia

  • Fecha: viernes 14 de noviembre.
  • Hora: 8:30 de la mañana (hora colombiana)
  • Estadio: Aspire Zone - Campo 1

¿Cómo le fue a Francia en la fase de grupos del Mundial Sub-17?

La Selección de Francia quedó ubicada en el Grupo K del Mundial Sub-17, junto con Chile, Canadá y Uganda. Si bien partía como clara favorita en esta instancia del campeonato, terminó clasificando con sufrimiento, tras una inesperada caída.

Su participación en la primera fase comenzó con triunfo 2-0 sobre Chile, gracias a las anotaciones de Batola y Himbert. Más adelante, igualó 0-0 con Canadá y cerró todo con una inesperada caída por la mínima diferencia (0-1) frente a la sorpresiva Uganda.

Aunque hubo un cuádruple empate de puntos en el Grupo K (todos sumaron 4), los franceses terminaron líderes gracias a su diferencia de gol de +1.

¿A quién enfrentará el ganador de Francia vs. Colombia en los octavos de final del Mundial Sub-17?

De acuerdo a la organización del torneo, Colombia y Francia quedaron ubicadas en la última llave del primer cuadro en la fase final del Mundial Sub-17. Así las cosas, el ganador de este cruce se enfrentará en octavos de final con el vencedor del enfrentamiento entre Brasil y Paraguay.

