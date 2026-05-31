¿Cómo le ha ido a Colombia contra Costa Rica? Repase acá el historial

La Selección Colombia tendrá este lunes en el Estadio El Campín su última presentación ante la afición colombiana antes de emprender el viaje hacia la Copa del Mundo 2026. Al frente estará la Costa Rica, una selección que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente y que llega a Bogotá en pleno proceso de reconstrucción.

Mientras el proyecto liderado por Néstor Lorenzo vive un momento de estabilidad e ilusión de cara al Mundial, Costa Rica intenta encontrar nuevamente su rumbo. Los ticos no lograron clasificar a la Copa del Mundo por primera vez desde 2010, estrenaron cuerpo técnico y continúan en la búsqueda de una identidad futbolística que les permita volver a competir al más alto nivel de la región.

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Aunque Colombia parte como favorita, el compromiso servirá como una prueba importante para ajustar detalles antes del debut mundialista. El cuerpo técnico aprovechará el encuentro para fortalecer sociedades dentro del campo y mantener el ritmo competitivo de sus principales figuras.

El historial también favorece ampliamente a la Tricolor. Ambas selecciones se han enfrentado en ocho oportunidades, con un balance de siete victorias para Colombia y solo una para Costa Rica.

La última vez que se vieron las caras fue el 28 de junio de 2024, durante la fase de grupos de la Copa América, cuando Colombia se impuso por 3-0 con anotaciones de Luis Díaz, Davinson Sánchez y Jhon Córdoba.

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La única victoria costarricense se produjo el 11 de junio de 2016, en un partido correspondiente a la Copa América Centenario. Curiosamente, en aquel encuentro los goles colombianos fueron obra de Frank Fabra y Marlos Moreno.