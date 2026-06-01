Néstor Lorenzo toma fuerza para llegar a Boca Juniors tras el Mundial: esto se sabe

El mundo Boca Juniors vuelve a vivir días de turbulencia. La eliminación de la Copa Libertadores tras perder en La Bombonera ante Universidad Católica hizo que la gestión de las directivas volviera a ser cuestionada, así como lo hecho desde el banquillo por el entrenador Claudio Úbeda.

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Desde Boca Juniors ya tendrían tomada la decisión de prescindir de Úbeda, quien llegó en octubre de 2025 y asumió en reemplazo de Miguel Angel Russo. Úbeda fue el séptimo entrenador en los últimos seis años, pero su salida todavía no es confirmada, aunque sí muy probable.

Lorenzo cobra fuerza para llegar a Boca Juniors

TyC Sorts da como un hecho que Úbeda no continuará en Boca Juniors. Asimismo, aseguran que hay dos nombres en la carpeta del cuadro Xeneize que cobran fuerza para llegar al banquillo: Néstor Lorenzo y Antonio ‘Turco’ Mohamed.

“No son apellidos nuevos para Juan Román Riquelme y compañía. Por distintos motivos, ambos aparecen desde hace tiempo en el radar xeneize. Sin embargo, también comparten un denominador común: hoy sus llegadas lucen complejas”, se lee en la publicación.

El medio también menciona que entre los dos, el nombre que más gusta en la dirigencia es el de Néstor Lorenzo, pero tiene el gran impedimento de estar con la Selección Colombia en el Mundial. “El entrenador de la Selección de Colombia reúne consenso por su perfil, experiencia y forma de trabajo. Desde hace tiempo es considerado uno de los técnicos que más interesan en la dirigencia, pero el contexto conspira contra cualquier posibilidad inmediata", agregan.

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Lo que afecta la vinculación de Lorenzo a Boca son los tiempos. Si bien se desconoce hasta qué instancia llegará Colombia en el Mundial, se estima que el equipo argentino inicie entrenamientos el 16 de junio para la pretemporada, época en la que el entrenador estará apenas iniciando competencia en el certamen orbital. La preparación del Xeneize estará enfocada en los playoffs de la Sudamericana, los cuales tendrán lugar entre el 21 de julio y 23 de julio ante O’Higgins.

De llegar al banquillo de Boca, asumiría casi que sin preparación al equipo y con poco margen de trabajo de cara a una serie decisiva y que podría terminar en otro fracaso para la institución.

A diferencia de Lorenzo, que termina contrato con Colombia después del Mundial y no se habla de una renovación, el segundo candidato, Antonio Mohamed, sí tiene vínculo vigente con Toluca de México y ya se está centrando en la preparación del próximo semestre.

“No es momento para hablar del futuro. Estoy acá festejando, feliz. Mi cabeza está puesta acá. Estoy muy contento, es un momento de mucha felicidad. Tengo contrato con el club, estoy muy feliz, ya organizamos la pretemporada. Ya organizamos cuándo volvemos a entrenar después de este partido, ya hablamos de planeación del semestre que viene. Así que no hay nada que pensar en otra cosa”, dijo recientemente El Turco.