Mundial Sub-17 tabla de posiciones HOY: así terminó Colombia, luego de vencer a Corea del Norte

¡Primer objetivo cumplido! La Selección Colombia se clasificó a la fase final del Mundial Sub-17, luego de haber conseguido una victoria crucial sobre Corea del Norte por 2-0. Con este resultado, el elenco nacional ya piensa en los dieciseisavos de final (16vos), mientras que los asiáticos deben esperar para saber si pasan o no como uno de los mejores terceros.

La apertura del marcador en territorio qatarí llegó a los 25 minutos de partido, cuando Miguel Solarte capturó un rebote afuera del área y desenfundó un bombazo de pierna derecha, que se desvió en un defensor y terminó al fondo de la red. Golazo para el 1-0 parcial.

Más adelante, sobre los 33′, Santiago Londoño recibió un brillante pase al vacío y adentro del área terminó siendo derribado por el guardameta rival. Aunque desde el banquillo coreano pidieron revisar la acción, el juez central determinó que la infracción era clara. El mismo Londoño se hizo cargo de la ejecución y no perdonó.

Con la victoria 2-0, el seleccionado colombiano avanzó como segunda del Grupo G, mientras que Alemania terminó siendo líder gracias a la diferencia de gol. Aunque sudamericanos y europeos sumaron los mismos 5 puntos, el combinado alemán se impuso con su diferencia de gol de +7.

Resultados del Grupo G en el Mundial Sub-17

Colombia 2-0 Corea del Norte

El Salvador 0-7 Alemania

Así quedó Colombia en la tabla de posiciones del Mundial Sub-17

Pos. Selección Puntos Diferencia 1. Alemania 5 +7 2. Colombia 5 +2 3. Corea del Norte 4 +3 4. El Salvador 1 -12

Colombia espera rival en la fase final del Mundial Sub-17

De acuerdo al formato del torneo, las segundas clasificados de cada grupo, entre ellas Colombia, serán ordenadas de mejor a peor según el puntaje que hayan sumado en la fase de grupos.

Si la Selección se consolida como una de las mejores segundas, tendrá un rival de su mismo nivel; ahora bien, si avanza entre las peores segundas, se medirá con una de las selecciones que han terminado líderes de su grupo.

