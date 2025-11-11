‘Cucho’ Hernández fue operado en España: ¿Por eso no fue convocado a la Selección Colombia?

Juan Camilo Hernández durante su pasado partido con el Real Betis ante el Valencia. (Photo by Mateo Villalba Sanchez/Getty Images) / Mateo Villalba

El delantero colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández fue sometido a una cirugía en España. Aprovechando el parón por esta nueva fecha FIFA, el pereirano se realizó una operación de cornetes nasales, con el fin de mejorar su capacidad respiratorio, informó este martes su club, Real Betis.

“Nuestro jugador Cucho Hernández se sometió en el día de ayer (lunes) en Hospital Viamed Santa Angela de la Cruz a una cirugía mínimamente invasiva de cornetes nasales para mejorar su capacidad respiratoria nasal”, comunicó el Betis.

El club añadió que el jugador de 26 años ya fue dado de alta y deberá guardar reposo entre tres y cuatro días. La primera revisión la tendrá justo una semana después, según explicó el Hospitald Viamed.

El centró médico explicó que: “los cornetes son estructuras carnosas que están en el interior de ambas fosas nasales, y su función es la de limpiar y humidificar el aire que se inspira, pero cuando poseen un tamaño superior al normal, se dilatan provocando dificultad al respirar”.

De igual manera, Viamed recomienda no hacer deporte en las primeras semanas tras la intervención quirúrgica, por lo que no hay una fecha específica para conocer el regreso del Cucho a los campos de juego. El próximo partido del Real Betis, luego de esta doble fecha FIFA, será el 23 de noviembre, cuando reciba al Girona en La Cartuja.

¿Por eso no fue convocado a la Selección Colombia?

Algunas versiones de prensa apuntan a que la cirugía fue la razón por la cual Juan Camilo Hernández no fue convocado a la Selección Colombia por el técnico argentino Néstor Lorenzo para los amistosos de este mes ante Nueva Zelanda y Australia. El Cucho venía de hacer parte de la convocatoria para los juegos amistosos ante México y Canadá del mes pasado.

El Cucho cumple con una gran temporada con el Real Betis en la presente temporada, equipo con el que ha marcado cinco goles y dos asistencias en 14 partidos disputados. El pereirano se ubica sexto en la tabla de goleadores de LaLiga, donde el francés Kylian Mbappé se impone como máximo anotador con 13 tantos.