🔴 Colombia vs. Corea del Norte EN VIVO por la fecha 3 del Mundial Sub-17: siga gratis el partido

El <b>Mundial de fútbol Sub-17</b> avanza. En esta oportunidad, <b>la Selección Colombia se enfrentará a Corea del Norte</b> por la fecha 3 de la fase de grupos, jornada en la que se definirá el paso a la siguiente ronda del campeonato juvenil.La<i> Tricolor </i>viene de igualar ante el Salvador, en un compromiso que dominó la mayor parte del tiempo, pero en el que falló a la hora de definir. En la primera fecha también igualó ante Alemania 1-1, por lo que <b>en dos juegos, apenas suma 2 puntos.</b>Los dirigidos por el entrenador <b>Freddy Hurtado</b> se ubican en la tercera casilla del Grupo G y <b>deberán ganarle a Corea para avanzar a los dieciseisavos de final</b>, sin importar el resultado que se dé entre alemanes y salvadoreños. Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/11/09/cuentas-de-la-seleccion-colombia-para-clasificar-a-octavos-de-final-del-mundial-sub-17/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/09/cuentas-de-la-seleccion-colombia-para-clasificar-a-octavos-de-final-del-mundial-sub-17/"><b>Cuentas de la Selección Colombia para clasificar a octavos de final del Mundial Sub-17</b></a>Si empata o pierde este encuentro, debería esperar los resultados del otro partido de esta zona y dependerá también de los resultados de los demás grupos, teniendo aún<b> posibilidades de seguir en competencia dentro de los uno de los 8 mejores terceros del campeonato.</b><b>La Selección de Corea del Norte</b>, por su parte, tiene un panorama más favorable de cara a la clasificación, ya que <b>es líder de este grupo con 4 unidades</b>. En la jornada anterior igualó 1-1 ante el equipo alemán y en la primera jornada goleó a el Salvador 5-0.Le podría interesar: <a href="https://caracol.com.co/2025/11/07/mundial-sub-17-seleccion-colombia-no-pudo-con-el-salvador-y-asi-quedaron-las-posiciones-del-grupo-g/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/07/mundial-sub-17-seleccion-colombia-no-pudo-con-el-salvador-y-asi-quedaron-las-posiciones-del-grupo-g/"><b>Mundial Sub-17: Selección Colombia no pudo con El Salvador y así quedaron las posiciones del Grupo G</b></a>