Wilmar Roldán se reunión con jugadores de Selección Colombia, previo al Mundial: ¿De qué se trata? / FCF

Este domingo 31 de mayo se completó el grupo de los 26 futbolistas convocados a la Selección Colombia para la Copa del Mundo. Los últimos en unirse a la concentración nacional que se adelanta en Bogotá fueron Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, quienes vienen de ser campeones de Europa con el Crystal Palace.

Queda entonces todo listo para afrontar el Mundial 2026, a la espera claro de los amistosos ante Costa Rica y Jordania. Posteriormente, la Tricolor se alistará para su participación en el Grupo K frente a Uzbekistán, Congo y Portugal.

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Wilmar Roldán se reunión con jugadores de Selección Colombia

Según informó Sebastián Vargas, periodista de Caracol Radio, el árbitro Wilmar Roldán se reunió con los futbolistas de la Selección Colombia para tratar todo lo relacionado a las nuevas reglas del arbitraje que se aplicarán en el Mundial 2026. Allí también estuvo Imer Machado y Sebastián Vela.

Asimismo, la Federación Colombiana de Fútbol aclaró que fue "una jornada de capacitación técnica" y allí los jugadores aprovecharon para “resolver dudas y precisar conceptos reglamentarios“.

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La Federación reveló además que la jornada empezó con "una perspectiva histórica sobre la evolución de las Reglas de Juego desde 1863" y posteriormente "se abordaron los aspectos específicos que regirán en la cita orbital“.

Entre dichas novedades reglamentarias destacan:

Límite de tiempo en sustituciones: 10 segundos para abandonar el terreno de jugo, de no ser así el suplente deberá esperar un minuto para ingresar.

10 segundos para abandonar el terreno de jugo, de no ser así el suplente deberá esperar un minuto para ingresar. Reanudación de los saques: 5 de segundos para reanudar el partido en saque de banda, meta o saques de esquina. De infringir la normal, el saque pasa al rival.

5 de segundos para reanudar el partido en saque de banda, meta o saques de esquina. De infringir la normal, el saque pasa al rival. Atención médica: todo jugador que requiera atención médica dentro del campo, deberá salir y esperar un minuto por fuera de la cancha.

todo jugador que requiera atención médica dentro del campo, deberá salir y esperar un minuto por fuera de la cancha. Revisiones del VAR: puede revisar segundas tarjetas amarillas y corrección en tiros de esquina.

puede revisar segundas tarjetas amarillas y corrección en tiros de esquina. Reinicio de tarjetas en el Mundial: las amonestaciones se borrarán luego de la fase de grupos y luego de los cuartos de final.

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