¿Cuándo jugaría Colombia el partido de la siguiente fase del Mundial Sub-17?

Santiago Londoño jugador de Colombia celebrando su gol con Criss Macias, en el Mundial Sub-17/ Getty Images / Mohamed Farag - FIFA

La Selección Colombia le ganó 2-0 a Corea del Norte, por la tercera fecha de la fase de grupos en el Mundial Sub-17 que se disputa en Qatar. Con esta victoria avanzó a la siguiente fase del campeonato.

El equipo colombiano logró conseguir en su tercer partido, el primer triunfo en esta competencia, cuando se midió a los coreanos, el compromiso se definió desde el primer tiempo con anotaciones de Miguel Solarte y Santiago Londoño.

Esto tras empatar ante Alemania 1-1 en la primera fecha e igualar 0-0 con el Salvador en la segunda jornada. Así las cosas, Colombia clasificó a los dieciseisavos de final como segunda selección del grupo G, con cinco puntos.

¿Cuándo jugará Colombia la siguiente ronda del Mundial Sub-17?

Aun no se ha finalizado la tercera fecha de esta fase de grupos del Mundial Sub-17 del 2025, faltan por jugarse los compromisos de los grupos I, J, K y L, que se estarán disputando el 11 de noviembre. Razón por la que Colombia aún no conoce cuál será su próximo rival.

Cuando se acabe esta jornada, los seleccionados serán ordenados según el puntaje con el cual terminaron esta fase. Si Colombia queda como una de las mejores segundas selecciones, se enfrentará a un rival de su mismo nivel, pero si es de las peores segundas, se medirá con una de las selecciones que hayan terminado primeras de su grupo.

Esto partidos correspondientes a los dieciseisavos de final, se estarán jugando entre el 14 y 15 de noviembre por el paso a los octavos de esta Copa del Mundo juvenil.