Mundial Sub-17: Definido el rival de Colombia en los 16avos de la Copa del Mundo

Este martes quedaron definidas las 32 selecciones clasificadas a los 16avos de final del Mundial Sub-17 de Qatar, torneo que por primera vez contó con la presencia de 48 equipos, sirviendo de preámbulo para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Tal y como pasará en la Copa del Mundo absoluta, a la siguiente ronda, de eliminación directa, avanzaron el primero y segundo de cada grupo, además de los ocho mejores terceros del campeonato.

Los cruces también se definieron de una forma totalmente nueva, esta si no se tendrá en cuenta para el certamen del próximo año.

Los equipos que terminaron primeros fueron ubicados en una tabla; los segundos en otra y los terceros en otra. Los ocho mejores segundos del certamen, se enfrentarían entre ellos; los otros cuatro, enfrentarán a un primero. En dicha tabla, la Selección Colombia se ubicó décima.

¿Quién será el rival de Colombia en 16avos?

La Selección Colombia se estará enfrentando en los 16avos de final del Mundial Sub-17 a Francia. El combinado nacional había quedado emparejado con Alemania; sin embargo, por reglamento, no puede enfrentar a los europeos al haber compartido grupo con los alemanes, ahora enfrentará a los franceses, último primero de la primera fase.