Flamengo lamentó convocatoria de Jorge Carrascal con Colombia: “Necesitamos tiempo para entrenar”

La convocatoria de Jorge Carrascal por parte de Néstor Lorenzo para disputar los últimos dos amistosos del año con la Selección Colombia generó molestia en Flamengo, ya que el mediocampista se ha convertido en una pieza clave para Filipe Luís desde su llegada hace tres meses. El entrenador brasileño se mostró inconforme debido a que perderá a varios jugadores justo en la víspera de la final de la Copa Libertadores.

Carrascal ya se encuentra en Fort Lauderdale, concentrado con el combinado nacional, luego de anotar un gol en la victoria de Flamengo ante el Santos de Neymar. Esta fue su tercera anotación con el equipo brasileño, con el que acumula 16 partidos (9 como titular) y 4 asistencias desde su llegada.

REPASE ACÁ EL GOL DE JORGE CARRASCAL

¿Qué jugadores perderá Filipe Luís por el parón de FIFA?

El director técnico del Flamengo, Filipe Luís no podrá contar con siete de sus jugadores para los partidos contra Sport Recife y Fluminense el próximo 15 y 19 de noviembre, respectivamente, debido a que fueron llamados por sus selecciones para disputar los dos compromisos amistosos de preparación rumbo al Mundial 2026.

Los siete jugadores son: Jorge Carrascal, Danilo (Brasil), Alex Sandro (Brasil), Giorgian de Arrascaeta (Uruguay), Gonzalo Plata (Ecuador), Matías Viña (Uruguay) y Guillermo Varela (Uruguay), esto complica el panorama para Felipe Luís quien solicitó más tiempo para poder entrenar porque está en juego la definición del Brasileirao.

Le puede interesar: ¡James Rodríguez ya se unió a la Selección Colombia! Estos son los jugadores que faltan por llegar

“Necesitamos tiempo para entrenar. Lamentablemente, muchos jugadores serán convocados por sus selecciones nacionales y no podrán participar en estos entrenamientos. Necesito recuperar comportamientos y conceptos que se han perdido en los últimos partidos. Hoy, en ciertos momentos del juego, no me reconozco cuando veo al equipo desorganizarse o acelerar tanto el ritmo, sobre todo en la primera parte”, indicó el entrenador del Flamengo.