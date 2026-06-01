Figura de Selección Colombia sufrió una lesión que no lo ha dejado entrenar: ¿Baja ante Costa Rica? / FCF

La Selección Colombia completó su grupo de 26 convocados este domingo 31 de mayo, luego de confirmarse el arribo de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, quienes vienen de consagrarse campeones de la Conference League con el Crystal Palace inglés.

Aunque se esperaba que el entrenador Néstor Lorenzo pudiera trabjar por fin con la totalidad de la nómina, una novedad se presentó en la previa del entrenamiento en el Estadio Metropolitano de Techo (Bogotá).

Según se pudo observar, 25 futbolistas hicieron parte de la sesión. Solo uno se quedó por fuera, debido a unos problemas físicos que arrastra desde hace varios días. No solo se ausentó en la jornada domincial, sino también en la del jueves y la preocupación crece.

Jhon Córdoba sufrió una lesión que no lo ha dejado entrenar

Según reportó Sebastián Vargas, periodista de Caracol Radio, el delantero Jhon Córdoba no ha podido participar de los últimos dos entrenamientos de la Selección Colombia, por cuenta de una lesión de rodilla.

“Uno de los ausentes es Jhon Córdoba, que sigue trabajando en gimnasio por un problema en una de sus rodillas. Se ausentó del entrenamiento del jueves y ahora el del domingo", explicó.

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Es preciso recordar que el mismo Lorenzo confirmó que se trataba de un problema en el tendón, lo cual llama mucho la atención dado que Córdoba no sufrió ninguna lesión similar a lo largo de la temporada 2025-26. Es más, los únicos dos partidos que se perdió en la Liga de Rusia fueron por suspensión y otro más de Copa fue por decisión del entrenador.

A raíz de lo anterior, el atacante podría no sumar minutos de competencia este lunes primero de mayo, cuando se lleve a cabo el duelo amistoso (que también servirá a modo de despedida de la afición colombiana) ante Costa Rica en el Estadio El Campín de Bogotá.

De confirmarse lo anterior, habrá que esperar si logra estar a punto para el último duelo previo al Mundial: ante Jordania en San Diego, California (Estados Unidos).

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Jhon Córdoba es uno de los tres centrodelanteros que citó el técnico Néstor Lorenzo para la Copa. Junto al chocoano de 33 años aparecen Luis Javier Suárez (titular indiscutido) y Juan Camilo el ‘Cucho’ Hernández (una de las sorpresas de la convocatoria).