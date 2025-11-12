Con una eucaristía despedirán a Emiliana Castrillón en Venecia, tras ser hallada muerta

Este miércoles 12 de noviembre, la comunidad de Venecia, en el suroeste antioqueño, se unirá en una eucaristía para despedir a Emiliana Castrillón Herrera, la joven de 19 años cuyo cuerpo fue hallado tras más de una semana de búsqueda. La ceremonia se realizará a las 2:00 p.m. en el Santuario San José de Venecia, donde familiares, amigos y habitantes de la región rendirán un homenaje a su memoria.

La Unidad Básica de Investigación Criminal confirmó que Medicina Legal identificó plenamente el cuerpo de la joven, desaparecida desde el pasado 1 de noviembre. Su hallazgo se produjo en la parcelación El Bazal, zona rural de Venecia, luego de que un trabajador alertara a las autoridades sobre la presencia de un cadáver.

La investigación

Desde el primer momento de su desaparición, la familia de Emiliana lideró su búsqueda con el apoyo de la comunidad, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (DAGRAN), la Policía y organismos de socorro.

Las cámaras de seguridad habían registrado a la joven la noche en que fue vista por última vez, caminando por una vía del municipio en compañía de un hombre.

Finalmente, la Policía y la Fiscalía avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias de su muerte y determinar si el hombre que aparece junto a ella en el video estaría vinculado con el caso de desaparición de la joven.