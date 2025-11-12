Gobernación ofrece hasta $1.300 millones por cabecillas del Norte y Bajo Cauca antioqueño

Antioquia

Durante un Consejo de Seguridad y Oportunidades Sociales realizado en el municipio de Tarazá, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reiteró las recompensas por información que permita capturar a los principales cabecillas de los grupos armados que delinquen en el Norte y Bajo Cauca antioqueño.

En total, la Gobernación ofrece hasta $1.300 millones de pesos por estos criminales, quienes serían los responsables de gran parte de los hechos violentos registrados en la zona.

Entre las recompensas vigentes se encuentran:

Hasta $500 millones por alias ‘Matías’, cabecilla del ELN.

cabecilla del ELN. $400 millones por alias ‘El Calvo’, también integrante del ELN.

también integrante del ELN. $200 millones por alias ‘Mike’, del Clan del Golfo.

del Clan del Golfo. $200 millones por alias ‘Barbas’ y ‘Guaricho’, del Frente 36 de las disidencias de las FARC.

del Frente 36 de las disidencias de las FARC. Y una nueva recompensa de hasta $50 millones por alias ‘Davie’, un exfirmante de paz que habría robado armamento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y actualmente delinque con el Frente 18 de las disidencias en los municipios de Briceño, Valdivia e Ituango, liderado acciones de reclutamiento y otras actividades delictivas.

Recrudecimiento del conflicto

Durante el encuentro, el mandatario resaltó además una reducción del 20 % en los homicidios en estos cuatro municipios y un alto índice de esclarecimiento de los casos, resultados que atribuyó a la acción coordinada entre las autoridades locales, la Fuerza Pública y la comunidad. Sin embargo, advirtió que la instalación de artefactos explosivos sigue siendo un factor de alto riesgo, pues estos elementos no solo se utilizan en enfrentamientos entre grupos ilegales, sino que también han afectado a la población civil y a los uniformados.

“Hay un buen número de esclarecimientos de los casos, cercano también a esa misma magnitud. Buena parte de los hechos violentos que se han registrado ha sido por cuenta de la implosión de artefactos explosivos que ponen los bandidos, atacándose entre ellos, a la población civil y a nuestros uniformados. Hemos decidido reiterar las recompensas”, explicó Rendón.

El mandatario departamental estuvo acompañado por los alcaldes de Ituango, Valdivia, Cáceres y Tarazá, municipios donde, pese a los esfuerzos institucionales, persisten las acciones de estructuras ilegales del ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC.