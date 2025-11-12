Medida de aseguramiento para nueve militares que torturaron y asesinaron a un campesino en Frontino

Militares judicializados por la presunta responsabilidad en tortura, homicidio y desaparición forzada de un campesino en Frontino, Antioquia. Foto: Fiscalía General de la Nación.

Frontino, Antioquia

Por su presunta participación en la tortura, desaparición y muerte de Esneider Flórez Manco, un campesino de 27 años con discapacidad cognitiva, el pasado 7 de octubre en una base militar de Frontino en el Occidente de Antioquia, fueron judicializados y enviados a una guarnición militar nueve integrantes del Ejército Nacional.

Se trata del teniente Leider Ortiz Ortiz, el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros, el cabo segundo Cristian David Córdoba Piamba y los soldados Brayan Estiven Osorio, Miguel Ángel Caicedo Hernández, Alberto Rojo Giraldo, Didian Fernando Ruiz Reyes, Jhon Edwin Quejada Fabra y Neider Oyola Ortiz.

Investigaciones

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la víctima fue retenida bajo el supuesto de pertenecer a un grupo armado ilegal. En las instalaciones militares fue desnudada, golpeada, colgada de un árbol y amarrada durante cinco horas, hasta que murió en un baño. Posteriormente, su cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado al helipuerto y arrojado al río El Cerro.

Tres semanas después, las autoridades hallaron el cuerpo y lo enviaron al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que determinó que los actos de tortura fueron la causa de la muerte.

Los militares fueron imputados por los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, todos agravados, cargos que no fueron aceptados.