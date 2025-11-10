Los dos frentes del ELN que señalan de volqueta bomba en Tunja

Las autoridades ofrecieron 500 millones de pesos por información que permita la captura de seis integrantes del ELN.

Tunja

Las autoridades ofrecieron 500 millones de pesos por información que permita la captura de seis integrantes del ELN que señalan de ser los responsables de abandonar una volqueta de placas JIB-594 de Santa Rosa de Viterbo, la madrugada del sábado 8 de noviembre en el barrio Prados de Alcalá apuntando a los dormitorios del Batallón Bolívar de Tunja.

El vehículo estaba cargado con 24 medios de lanzamiento con 24 artefactos explosivos, cada uno de aproximadamente 10 kilos de poder destructivo. Al activarse el sistema, 22 de ellos detonaron dentro de las instalaciones, mientras dos quedaron sin explotar. Con precisión los expertos antiexplosivos de la policía Nacional procedieron a su neutralización, evitando una tragedia.

Después de los hechos que alteraron la que hasta hace unos meses era considerada la ciudad más segura del país, las autoridades revelaron que hay dos frentes del ELN al frente del atentado que por fortuna no dejó víctimas.

Por el frente José Adonay Ardila Pinilla de esa guerrilla están, Jussef Morales Betancourt, conocido con el alias de “El Poeta”, alias “Eliécer” y, Omaira Durán Piduachi alias “La Gata” y del frente José David Suarez del ELN, Sigifredo Calderón Gómez alias “Jesús Suárez o “Malverde”, Juan Ramón Ramírez Gómez alias “Bampercy” o “Percy” y José Alfredo Ferruco Gutiérrez, alias “Giraldo” o “El Zorro”.

Alias “El Poeta”, quien sería el cerebro de la operación tiene 35 años y lleva más de 15 en las filas del ELN. Se ha encargado de hacer el “trabajo político” como guerrillero de base, fue coordinador del Frente de Guerra Urbano Nacional y ascendió a cabecilla del Frente Bolchevique del Líbano, en el norte del Tolima.

También fue cabecilla político de la comisión del Frente de Guerra Oriental del ELN, estructura que operaba en el centro, sur y norte del Huila.

En 2024, el Frente de Guerra Oriental lo designó como cabecilla del Frente José Adonay Ardila Pinilla, donde asumió el mando y hace presencia en el corredor ABC, Arauca – Boyacá – Casanare, norte de Boyacá y la provincia de La Libertad.