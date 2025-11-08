«El corazón de Boyacá no se doblega»: Gobierno ofrece millonaria recompensa tras atentado en Tunja

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó que la Fuerza Pública logró evitar víctimas mortales en el atentado terrorista que habría sido orquestado por un cartel del narcotráfico contra el Batallón de Infantería N.° 1 Simón Bolívar en Tunja. De acuerdo con el funcionario, la reacción oportuna de los militares, sumada al reporte temprano de la comunidad, permitió activar los protocolos de seguridad y evacuar la zona antes de la detonación controlada de parte de la carga explosiva instalada al interior de una volqueta.

Sánchez informó que los equipos especializados continúan trabajando en la desactivación de los explosivos que permanecen dentro del vehículo y reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener la calma, respetar los perímetros acordonados y reportar cualquier situación sospechosa. «...No daremos un solo paso atrás. En estos momentos se requiere unidad, acción y determinación para neutralizar cualquier amenaza terrorista...», afirmó el ministro, quien resaltó que el atentado «hiere, pero no doblega nuestra voluntad».

El Ministerio de Defensa anunció recompensas de hasta $200 millones por información que permita evitar atentados terroristas en cualquier parte del país y hasta $100 millones para lograr la identificación y captura de los responsables del hecho ocurrido en Tunja.

Además, se convocó a una reunión extraordinaria de seguridad en la ciudad, liderada por la cúpula militar y de Policía, en coordinación con el gobernador de Boyacá y las autoridades locales.

Las líneas para denunciar permanecen habilitadas con absoluta reserva. «...El corazón de Boyacá late más fuerte que el miedo...», concluyó Sánchez.