Defensoría alerta riesgo extremo en Arauca y Boyacá por disputa entre ELN y disidencias Farc

Defensoría del Pueblo alerta sobre riesgo extremo en Arauca y Boyacá por enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc. Foto: Cortesía.

Boyacá

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 014 de 2025, en la que advierte un nivel de riesgo extremo para la población civil en siete municipios del departamento de Arauca y en Cubará (Boyacá), ante la intensificación del conflicto armado entre el ELN y las disidencias del autodenominado Nuevo Estado Mayor Central.

Según el informe, ambos grupos se disputan el control territorial, económico y político de esta zona fronteriza. La Defensoría también alertó sobre el posible ingreso de otras estructuras ilegales, como la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y el Tren de Aragua, lo que podría agravar la crisis de seguridad.

El documento advierte amenazas directas contra comunidades indígenas, campesinas, periodistas, líderes sociales, mujeres, niños y población migrante, quienes se encuentran en medio de las confrontaciones y el aumento de la presión armada.

“No se han registrado afectaciones en Cubará”: Secretaría de Gobierno de Boyacá

Frente a esta alerta, la secretaria de Gobierno de Boyacá, Alejandra Pico, aseguró que el departamento ha mantenido una coordinación permanente entre las instituciones de seguridad y la Alcaldía de Cubará, para prevenir cualquier situación que ponga en riesgo a la población.

“Desde la Gobernación de Boyacá se han realizado todas las coordinaciones interinstitucionales alrededor de la garantía de la seguridad, la convivencia y el orden público en todo el departamento, incluyendo al municipio de Cubará”, afirmó Pico.

La funcionaria recordó que este municipio, por su ubicación limítrofe con Arauca, ha sido incluido en alertas tempranas durante casi una década, debido a su cercanía con zonas de confrontación.

“Sin embargo, en lo corrido de 2025 no hemos tenido ninguna afectación ciudadana ni reportes sobre injerencia de grupos armados al margen de la ley. En articulación con el Consejo de Seguridad Departamental se han garantizado acciones preventivas y atención de delitos en Cubará”, precisó.

Pico añadió que se ha evidenciado una reducción en homicidios y delitos de impacto como el hurto y la extorsión, así como un fortalecimiento de la capacidad operativa de la Policía en el municipio.

Además, la Gobernación de Boyacá realizó inversiones en elementos de protección como cascos y chalecos para los uniformados de la estación de Cubará, con el fin de mejorar sus condiciones de seguridad.

“Avanzamos con la Defensoría del Pueblo y las diferentes entidades para garantizar los derechos de todos los boyacenses, atendiendo estas alertas y fortaleciendo la presencia institucional”, concluyó.

Posible escalamiento del conflicto

La Defensoría del Pueblo advirtió que, de no tomarse medidas urgentes, el conflicto podría escalar durante el periodo preelectoral y electoral de 2025-2026, aumentando las violaciones a los derechos humanos y el desplazamiento forzado.

Por ello, la entidad hizo recomendaciones al Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y organismos humanitarios, para que coordinen respuestas rápidas, refuercen la seguridad y garanticen la protección de la población civil.