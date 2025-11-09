Estos son los guerrilleros más buscados del ELN: estarían detrás del atentado en Batallón de Tunja
Se ofrecen hasta 500 millones de pesos por alias “El poeta”.
JUSTICIA
El Comando General de las Fuerzas Militares publicó el cartel de los criminales más buscados de la guerrilla del ELN, que estarían detrás del frustrado atentado a un batallón en Tunja, Boyacá.
Se ofrecen $500 millones de pesos por información que permita capturar a Jussef Morales, alias “Saúl o Poeta”, cabecilla del frente José Adonay Padilla. Asimismo, hay $200 millones de recompensa por “Eliecer” y “La Gata”, así como por otros tres integrantes del frente José David Suárez.
"Estos sujetos son responsables de acciones terroristas, extorsiones y atentados contra la Fuerza Pública y la población civil, y serán perseguidos con toda la capacidad del Estado hasta ser puestos a disposición de la justicia. Invitamos a la ciudadanía a aportar información bajo absoluta reserva: la unión entre Fuerza Pública y comunidad es una fuerza fundamental en la lucha contra el crimen“, dijo el almirante, Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares.