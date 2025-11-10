Con velatón rechazan la violencia tras triple homicidio en El Carmen de Viboral

El Carmen de Viboral, Antioquia

Cientos de habitantes de El Carmen de Viboral se reunieron la noche de este domingo en el Parque Principal en una velatón convocada para rechazar la violencia tras el triple homicidio ocurrido el sábado 8 de noviembre en el sector Tahamíes. La jornada contó con la participación de familias, líderes comunitarios y autoridades locales y departamentales.

El alcalde Hugo Jiménez Cuervo acompañó el acto y reiteró su llamado a detener la escalada de violencia en el municipio y en el Oriente antioqueño. El mandatario recordó que la Gobernación de Antioquia mantiene una recompensa de $500 millones por información que permita capturar a los responsables del ataque en el que fueron asesinados Andrés Felipe Giraldo Velásquez, Edgar de Jesús Velásquez Alzate y Diosdado Soto Hernández.

Lea también: Gobernación pidió a Procuraduría investigar omisión de recursos para consulta del Área Metropolitana

Lea también: Concluyó el traslado de las redes de alcantarillado en el corredor del Metro de la 80 en Medellín

Durante el evento, el alcalde rindió un homenaje especial a Andrés Felipe Giraldo, contratista de la Secretaría de Cultura y Medio Ambiente, reconocido por su liderazgo juvenil y su trabajo con comunidades rurales.

La velatón también contó con la presencia del secretario de Juventud de Antioquia, Daniel Arbeláez, quien señaló que los recientes hechos violentos en la subregión representan pérdidas significativas para los procesos juveniles del Oriente. Desde el municipio, el líder juvenil José Miguel Sepúlveda invitó a la comunidad a mantener la unión y a rechazar cualquier acto de violencia.

Horas antes del evento, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció que solicitó una comisión especial de la Dijín para fortalecer las labores investigativas, así como un refuerzo con grupos de operaciones especiales y comisiones permanentes de la Sijín y Sipol, con el fin de lograr el esclarecimiento total del caso.