Gobernación pidió a Procuraduría investigar omisión de recursos para consulta del Área Metropolitana

El PIB del Valle de San Nicolás, entre 2015 y 2022, representó en promedio el 6,7% del PIB departamental de Antioquia (DANE, 2023). | Foto: GettyImages / Alexandre Morin-Laprise

Antioquia

La Gobernación de Antioquia solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación para que investigue las causas y responsabilidades detrás de la suspensión de la consulta popular para la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, que debía realizarse este domingo 9 de noviembre.

El proceso fue suspendido debido a la omisión del Ministerio de Hacienda en el giro de los recursos necesarios para que la Registraduría Nacional adelantara la jornada electoral, pese a que existía una orden judicial que le exigía al Gobierno Nacional garantizar su financiación.

El director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto Soto, pidió al ente de control disciplinario esclarecer quiénes y por qué vulneraron el derecho al voto de los habitantes del oriente antioqueño.

“Yo quisiera saberlo, ¿por qué el presidente Gustavo Petro dice en diferentes escenarios que las consultas populares son de la esencia del Estado Social de Derecho y de la Democracia, pero vulneran los derechos fundamentales a la participación política de los ciudadanos del Valle de San Nicolás?”, expresó Prieto.

A través de sus redes sociales, el gobernador Andrés Julián Rendón, reprochó que el Gobierno no haya cumplido con el mandato judicial ni con el derecho ciudadano a decidir en las urnas.

“El gobierno nacional no giró los recursos a la Registraduría para adelantar la jornada electoral, y aún no lo hace, pese a que se los ordenó un juez de la República. El voto en Antioquia no se silencia: esta consulta popular se hará más temprano que tarde, porque está investida de legalidad, de legitimidad”, señala la publicación.

¿Qué implica que se conforme el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás?

La consulta buscaba que los municipios de Rionegro, La Ceja, El Carmen de Viboral, Guarne, El Retiro, San Vicente Ferrer, El Santuario y La Unión decidieran si conforman el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás.

De un lado, tanto la Gobernación de Antioquia como los promotores del proceso defienden la creación de la figura como un mecanismo para articular políticas en seguridad, prestación de servicios públicos y ordenamiento territorial. Sin embargo, los opositores advierten que podría generar un crecimiento urbano desmedido y una pérdida de autonomía de los municipios más pequeños frente al rol preponderante que tendría Rionegro.