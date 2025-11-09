Asointermedias rechaza masacre en El Carmen de Viboral y pide medidas urgentes en Oriente antioqueño

La Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias) expresó su rechazo a la masacre que ocurrió en El Carmen de Viboral, Antioquia, en la que tres jóvenes fueron asesinados, entre ellos un reconocido líder juvenil y servidor público de la administración municipal.

En el comunicado, la organización señaló que este hecho enluta al municipio y al Oriente antioqueño, una región que en las últimas semanas ha registrado un aumento de hechos violentos.

“Este lamentable hecho enluta al pueblo carmelitano y al Oriente antioqueño, regiones que hoy claman por el respeto a la vida, la convivencia y la paz territorial”, aseguró en el comunicado la Asociación.

Además, manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y con la comunidad y reiteró su compromiso con el fortalecimiento institucional en los territorios como garantía para la convivencia y la paz.

La Asociación hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes para reforzar acciones de prevención, control y justicia en la región, con el fin de proteger los derechos fundamentales y la tranquilidad ciudadana. Asimismo, reconoció los esfuerzos de la Gobernación de Antioquia y la administración municipal para esclarecer los hechos y avanzar en la búsqueda de los responsables.

“Asointermedias eleva su voz en defensa de la vida y la paz territorial. Las ciudades intermedias no pueden seguir siendo escenario de la violencia; necesitan presencia, inversión y esperanza para proteger a sus comunidades”, dijo el director ejecutivo, Santiago Ospina.