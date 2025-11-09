Asointermedias rechaza masacre en El Carmen de Viboral y pide medidas urgentes en Oriente antioqueño
La organización señaló que este hecho enluta al Oriente antioqueño, una región que en las últimas semanas ha registrado un aumento de hechos violentos.
La Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias) expresó su rechazo a la masacre que ocurrió en El Carmen de Viboral, Antioquia, en la que tres jóvenes fueron asesinados, entre ellos un reconocido líder juvenil y servidor público de la administración municipal.
“Este lamentable hecho enluta al pueblo carmelitano y al Oriente antioqueño, regiones que hoy claman por el respeto a la vida, la convivencia y la paz territorial”, aseguró en el comunicado la Asociación.
Además, manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y con la comunidad y reiteró su compromiso con el fortalecimiento institucional en los territorios como garantía para la convivencia y la paz.
La Asociación hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes para reforzar acciones de prevención, control y justicia en la región, con el fin de proteger los derechos fundamentales y la tranquilidad ciudadana. Asimismo, reconoció los esfuerzos de la Gobernación de Antioquia y la administración municipal para esclarecer los hechos y avanzar en la búsqueda de los responsables.
“Asointermedias eleva su voz en defensa de la vida y la paz territorial. Las ciudades intermedias no pueden seguir siendo escenario de la violencia; necesitan presencia, inversión y esperanza para proteger a sus comunidades”, dijo el director ejecutivo, Santiago Ospina.