Concluyó el traslado de las redes de alcantarillado en el corredor del Metro de la 80 en Medellín

Tras 16 meses de trabajo, finalizaron las obras de traslado de las redes de alcantarillado en el sector conocido como Rinconcito Ecuatoriano, entre las carreras 67 y 69, en el barrio Córdoba de Medellín, una intervención necesaria para evitar interferencias con la futura operación del Metro de la 80.

En total se instalaron 246 metros de redes subterráneas y se construyeron cuatro manholes o alcantarilla, que permitirán el mantenimiento y control de las tuberías en el futuro. Los trabajos se realizaron con una metodología sin zanja, lo que permitió mantener la movilidad en la zona durante la ejecución.

El gerente del Metro, Tomás Elejalde, dijo que estas obras hacen parte de las adecuaciones previas al inicio del sistema férreo y buscan garantizar que, una vez entre en funcionamiento, no se presenten afectaciones en los servicios públicos.

¿Cómo avanza el proyecto?

“Es un trabajo pionero para obras similares que haremos en el corredor, puesto que utilizamos una metodología de construcción sin zanja, lo cual nos permitió que fluyera el tráfico y pudiera seguirse con la vida rutinaria. Agradecemos a la comunidad su apoyo y comprensión y estaremos anunciando dónde continuaremos labores”, detalló el gerente.

De manera paralela, el proyecto del Metro de la 80 avanza con un 49,45 % en las demoliciones de predios en San Germán, 84 % en el patio taller y 81 % en la construcción del multitubular que llevará la energía desde la subestación de EPM–Colombia, en Calasanz, hasta la avenida 80.