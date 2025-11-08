Asesinan a líder social y dos personas más en El Carmen de Viboral, Antioquia

El Carmen de Viboral, Antioquia

En la tarde de este sábado 8 de noviembre fueron asesinadas tres personas en un comercio del municipio de El Carmen de Viboral, Oriente antioqueño. Entre las víctimas figura un líder juvenil identificado por fuentes locales como Andrés Giraldo, quien era un funcionario de la alcaldía municipal. Las autoridades locales activaron las rutas de investigación y la Policía Judicial realiza labores en el lugar para identificar a los responsables y recolectar evidencias.

Recompensa y llamado a la ciudadanía

El gobernador Andrés Julián informó que la administración departamental ofrece una recompensa de hasta $500 millones para quien aporte información que conduzca al esclarecimiento de los hechos y la captura de los responsables. En el comunicado oficial el mandatario subrayó la necesidad de reforzar la operatividad y la capacidad investigativa de la Policía para poner freno a la violencia en el municipio.

“Frente al triple asesinato ocurrido en El Carmen de Viboral, donde infortunadamente muere el líder juvenil Andrés Giraldo, la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta $500 millones para quienes nos ayuden a esclarecer estos homicidios y los recientemente ocurridos allí.”

Investigación en curso y medidas de seguridad

Las autoridades confirmaron que la Fiscalía y la Policía Antioquia asignaron equipos para adelantar las diligencias de levantamiento de prueba, entrevistas y seguimiento de posibles rutas de escape. Voceros oficiales indicaron que se reforzará la presencia policial en la zona y se coordinará con instancias regionales para acelerar las pesquisas.

Organizaciones defensoras y observatorios locales alertan sobre el aumento de riesgos para líderes sociales en el Oriente antioqueño y demandan medidas de protección urgentes para quienes participan en procesos comunitarios. Esta preocupación alimenta la demanda de una investigación rápida y con garantías.

Impacto local y demandas de las autoridades

El gobernador pidió a la ciudadanía colaborar con información y reiteró la necesidad de avanzar en acciones que permitan reducir la violencia generada por grupos criminales dedicados al microtráfico. En su mensaje institucional también hizo un llamado a proteger a los testigos y a garantizar condiciones que faciliten las investigaciones judiciales.

“Se necesita afianzar la operatividad de la Policía, así como también su capacidad investigativa, para ponerle coto a esta oleada de muertes violentas que ocasiona el microtráfico.”

Qué sigue: recompensas, investigación y apoyo a víctimas

La Gobernación habilitó canales para recibir información anónima que pueda conducir a los responsables y dispuso coordinación con la Fiscalía para que el caso avance con prioridad. Las autoridades locales y departamentales anunciaron, además, acompañamiento a las familias de las víctimas y seguimiento a las medidas de reacción rápida.

Las pesquisas buscan esclarecer el móvil del ataque, establecer si existen vínculos con organizaciones delictivas de la región y llevar a los presuntos responsables ante los tribunales. La investigación continúa abierta y las autoridades pidieron a la ciudadanía aportar datos que permitan dar pasos concretos hacia la captura y judicialización de los implicados