Murieron dos personas que habían quedado heridas durante un ataque armado en El Carmen de Viboral

El Carmen de vIBORAL- Antioquia

La Policía Antioquia informó que la cifra de personas fallecidas tras el ataque sicarial ocurrido el pasado fin de semana en el Carmen de Viboral asciende a tres y dos heridos que permanecen en centros asistenciales. Recordemos que el hecho violento se registró en el sector Reservas del Carmen, donde hombres armados en motocicleta abrieron fuego contra varias personas; una murió en el sitio.

El coronel Oscar Rico Guzmán, comandante de la policía Antioquia, manifestó en ese momento que cinco hombres en cuatro motocicletas llegaron hasta el punto indicado y dispararon contra las víctimas de nacionalidad venezolana.

“La extracción de esas personas que estaban ubicadas en una construcción improvisada, cambuche, les disparan sindicados de ser integrantes de Mesa, donde en el mismo lugar se presenta el homicidio de una persona, alias Guitarra, y el día de ayer, en las horas de la tarde, fallece una de las víctimas, y en las horas de la mañana del día de hoy, fallece otra, quedando las otras dos personas restantes en tratamientos médicos correspondientes por este centro hospitalario.”

Al parecer, la confrontación se da entre los grupos ilegales Clan del Golfo y El Mesa por el control del territorio y se presume que es en realización por un golpe que le propina la policía al Clan del Golfo con la incautación de estupefacientes.