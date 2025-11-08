Vecino alertó sobre la volqueta en Tunja: «Vi los cilindros y avisé antes de que fuera tarde»

Un habitante del barrio Prados de Alcalá, en Tunja, relató cómo fue uno de los primeros en detectar la presencia de la volqueta abandonada que generó la emergencia en inmediaciones del Batallón Bolívar

Ampliar

Según su testimonio, el vehículo fue estacionado hacia las 5:00 de la mañana y permanecía apuntando directamente hacia la unidad militar. Al ver su posición y escuchar el ruido del motor sin que nadie descendiera, decidió alertar a las autoridades.

«...Cuando me subí a la volqueta observé 24 cilindros organizados en grupos. Tomé fotos y se las envié al coronel para confirmar que no era una falsa alarma...», explicó el vecino.

Ampliar

Tras su aviso, un soldado comenzó a evacuar a los habitantes del sector mientras llegaban unidades del Ejército, la Policía Metropolitana y el grupo antiexplosivos. La comunidad comenzó a salir de sus viviendas para evitar una posible detonación.

FOTOS DE VOLQUETA CON EXPLOSIVOS EN TUNJA Ampliar

El testigo también señaló que, mediante el video de otro residente, se evidenció que tres individuos abandonaron la volqueta y huyeron en una motocicleta. «...Esto nos tomó por sorpresa. Tunja siempre ha sido una ciudad tranquila, pero esto demuestra que necesitamos más seguridad y presencia constante...», afirmó. La zona continúa acordonada mientras las autoridades verifican si dentro del vehículo había explosivos y se mantiene el llamado a la calma entre los habitantes.