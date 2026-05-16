Después de conocerse en el mes de marzo, que El Consejo de Estado tumbó la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja. La Sección Quinta del alto tribunal confirmó para ese entonces, que el ciudadano ruso estaba inhabilitado para presentarse a los comicios regionales por haber celebrado contratos con entidades públicas dentro del año anterior a su elección.

“En el estudio del caso se estableció que el señor Krasnov suscribió el Contrato 2302 de 2022 con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) el 6 de diciembre de 2022, es decir, dentro del año previo a los comicios del 29 de octubre de 2023, y que su ejecución tuvo lugar en el municipio de Tunja, donde posteriormente resultó elegido alcalde”, dice la sentencia.

A través del Decreto 339 del 5 de mayo de 2026, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, designó como alcaldesa (e) de Tunja a María Paula Jiménez Gómez. La nueva mandataria estará al frente de la administración municipal mientras se adelanta el proceso de elecciones atípicas para elegir al nuevo alcalde o alcaldesa que complete el actual periodo constitucional.

El día de ayer, el gobernador de Boyacá anunció en sus redes sociales que las elecciones atípicas en Tunja se realizarán el 19 de julio. El anuncio se dio después de un acuerdo del mandatario departamental con el registrador nacional, Hernán Penagos.

Ya suena en el sonajero algunos nombres de candidatos para alcalde para las atípicas en Tunja como Jonathan Bosigas, Rafael Acevedo, el exdiputado Yamir López, entre otros.

En Tunja, estarán habilitadas 424 mesas de votación en 26 puestos, donde cerca de 76 mil mujeres y 65 mil hombres podrán votar. El principal puesto de votación es la sede de la universidad juan de castellanos con 11.300 potenciales votantes