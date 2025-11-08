La Gobernación de Boyacá anunció una recompensa de $100 millones para quien entregue información que permita identificar y capturar a los responsables del hecho registrado este sábado en Tunja, donde fue hallada una volqueta con cilindros cerca del Batallón de Infantería N°1 Simón Bolívar. El gobernador Carlos Amaya, desde el lugar de la emergencia, afirmó que el departamento no permitirá actos que busquen generar miedo en la capital boyacense. «...Los terroristas se equivocan si creen que van a venir a sembrar zozobra en esta tierra...», expresó.

Boyacá ofrece $100 millones para capturar a responsables del atentado en Tunja Ampliar

El ofrecimiento de la recompensa se suma a las acciones coordinadas entre el Gobierno departamental, la Alcaldía de Tunja, el Ejército Nacional y la Policía Metropolitana, que continúan adelantando labores de investigación y análisis del material encontrado en el vehículo. Las autoridades confirmaron que se realizaron explosiones controladas para mitigar el riesgo y preservar la seguridad de la comunidad, luego de la evacuación preventiva de los barrios cercanos al batallón.

El Gobierno departamental hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y evitar compartir cadenas, audios o imágenes sin verificación, debido a la circulación de información falsa en redes sociales durante la emergencia. Las autoridades insistieron en que los pronunciamientos oficiales se estarán realizando por los canales institucionales y voceros autorizados, al tiempo que reiteraron el pedido de colaboración ciudadana para avanzar en la identificación de los responsables del hecho.