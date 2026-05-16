En Paipa se habló del papel de la sostenibilidad como eje estratégico en el país

Este 14 y 15 de mayo, Paipa fue el escenario del Summit de Sostenibilidad 2026, un encuentro liderado por el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) que reunió a líderes empresariales, expertos nacionales e internacionales para analizar el papel de la sostenibilidad como eje estratégico para la competitividad y el desarrollo del país.

“El Summit de Sostenibilidad busca generar conversaciones estratégicas alrededor de los grandes retos que enfrentan hoy las organizaciones en materia ambiental, social y de gobernanza. Queremos promover una visión en la que la sostenibilidad se convierta en un motor de competitividad, bienestar y resiliencia empresarial”, señaló Adriana Solano Luque.

Durante las dos jornadas participaron reconocidos líderes empresariales y expertos del sector productivo. Entre ellos Felipe Bayón, chief executive officer de GeoPark, quien presentó la conferencia ‘La sostenibilidad: la esencia misma de la estrategia corporativa’; Ítalo Cardona, director oficina de la OIT para los países Andinos con la charla ‘Sostenibilidad y trabajo decente’, Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), quien abordó el papel de la industria Oil & Gas como aliada del desarrollo sostenible, Nicolás González, director de sostenibilidad del CCS, con ‘Cadena de valor con propósito: sostenibilidad desde la fuente’ y Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, con ‘La gestión del riesgo como apalancador de una estrategia empresarial sostenible’, entre otros.

La agenda también incluyó espacios de conversación sobre transición energética, responsabilidad social, gestión integral del riesgo y sostenibilidad en las cadenas de valor, con la participación de representantes de sectores estratégicos del país.

El evento se realizó en el Estelar Paipa Hotel & Centro de Convenciones y contó con una agenda académica enfocada en sostenibilidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión del riesgo, transición energética, responsabilidad social empresarial y cadenas de valor resilientes.