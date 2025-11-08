ATENCIÓN: Volqueta con explosivos que fue abandonada frente al Batallón Bolívar explotó

Momentos de tensión se viven en Tunja en la mañana de este sábado 8 de noviembre, luego de que las autoridades ordenaran la evacuación de varios barrios cercanos al Batallón Bolívar, en el sector oriental de la ciudad. La emergencia se originó por el hallazgo de una volqueta abandonada, aparentemente cargada con cilindros que podrían contener explosivos. El vehículo fue reportado por residentes del barrio Prados de Alcalá, quienes alertaron de inmediato a la Policía.

El coronel Javier Gustavo Lémus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, confirmó que se está verificando si la volqueta, de placas JIB, tiene artefactos explosivos en su interior. La zona fue acordonada y las autoridades adelantan la evacuación preventiva de habitantes de barrios como Prados de Alcalá, El Dorado y sectores cercanos a la sede de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Unidades antiexplosivos y bomberos voluntarios permanecen en el lugar.

Hasta el momento han se registraron varias detonaciones controladas de varios de los cilindros, aunque algunos residentes reportaron haber visto más carros sospechosos en la zona.

Se espera que la Policía Metropolitana de Tunja y la Primera Brigada del Ejército entreguen un comunicado oficial en las próximas horas. Las autoridades recomiendan evitar acercarse al sector y atender las instrucciones de seguridad.

Este fue el momento de la detonación del vehículo abandonado