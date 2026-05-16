Se fundirán entre 40 y 45 toneladas de armas en Diaco

En la planta de la siderúrgica Diaco S.A., ubicada en Boyacá, el próximo martes 19 de mayo, se llevará a cabo el proceso de fundición de 20.563 armas incautadas entregadas por el Comando General de las Fuerzas Militares, en una iniciativa que simboliza la transformación de la ilegalidad en desarrollo, sostenibilidad y fortalecimiento institucional.

Entre 40 y 45 toneladas de armamento dejarán atrás su historia vinculada a la violencia para convertirse en acero sostenible de alta calidad, destinado al fortalecimiento de las Fuerzas Militares y al desarrollo productivo e industrial del país.

Este proceso se realizará bajo estrictos protocolos técnicos, ambientales y de seguridad, garantizando la destrucción total e irreversible del material y su reincorporación responsable a la cadena productiva nacional a través de la economía circular.

La jornada contará con la participación del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, Almirante Harry Ernesto Reyna Niño, altos mandos de las Fuerzas Militares, el alcalde de Tuta, Wilber Jaime Salamanca Pineda, el director país de Diaco, Mauro de Castro, funcionarios de Diaco y voceros institucionales, quienes compartirán la relevancia de esta alianza para Colombia y el impacto de convertir material ilegal en nuevas capacidades para construir país.

Esta jornada se realizará en la Planta Tuta de Diaco - Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja, Paipa, a partir de las 9 am.