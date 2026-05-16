Cargos contra Ricardo Caro por seguir en el IRDET mientras su pareja asumía como alcaldesa de Tunja

La decisión quedó consignada en el proceso disciplinario PD 16-2024, firmado por la Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa de Tunja.

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Según el documento, Caro Guevara habría permanecido como gerente del Instituto de Recreación y Deporte de Tunja entre el 16 y el 22 de junio de 2024, periodo en el que Luz Mila Acevedo Galán ejerció funciones como alcaldesa encargada del municipio, situación que, para el ente de control, configuraría una presunta inhabilidad sobreviniente.

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La Personería calificó provisionalmente la conducta como una falta gravísima a título de dolo, al considerar que el funcionario presuntamente conocía la situación y no informó a la autoridad nominadora ni se retiró del cargo. El organismo disciplinario aclaró además que durante la investigación se descartaron irregularidades relacionadas con los requisitos de experiencia para ejercer la gerencia del IRDET y ordenó continuar el proceso disciplinario en etapa de juzgamiento.