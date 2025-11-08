Cinco heridos tras detonaciones controladas frente al Batallón Bolívar en Tunja

Tunja

Las primeras horas de este sábado 8 de noviembre estuvieron marcadas por la tensión en Tunja, luego de que una volqueta estacionada frente al Batallón Bolívar generara alarma entre las autoridades y la comunidad. El vehículo, que tenía varios cilindros en su carga, llevó a que se activaran los protocolos de emergencia y se ordenara la evacuación de varios barrios cercanos.

De acuerdo con el coronel Javier Gustavo Lemus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, el hecho se reportó hacia las 5:06 de la mañana, momento en el que se desplegaron los planes candado y cierres, junto con patrullas de vigilancia e inteligencia.

“Se activó la evacuación de los barrios aledaños, especialmente el sector de Prados de Alcalá. Nuestros técnicos antiexplosivos realizaron las labores conforme a los protocolos establecidos. Inicialmente fue necesaria una detonación controlada, ya que no podía hacerse de otra forma según el análisis técnico”, explicó.

Durante estas labores, cinco personas resultaron heridas, entre ellas tres civiles de los barrios cercanos y dos miembros del Ejército Nacional, aunque ninguno de gravedad.

El coronel Lemus indicó que el vehículo fue revisado por completo y se descartó la presencia de explosivos. “La volqueta estaba cargada con arena. No se encontró material peligroso. Sin embargo, dentro del batallón quedaron algunos artefactos que no detonaron, y nuestros técnicos están realizando detonaciones controladas”, precisó.

Más de 700 uniformados se encuentran desplegados en distintos puntos de la ciudad para mantener la seguridad y apoyar las labores de investigación.

#Video | Atención acaba de ingresar al sector del barrio Prados de Alcalá una grúa de la policía para sacar la volqueta que estaba cargada con explosivos con una rampa dirigida al Batallón Bolívar de Tunja. Todo parece indicar que ya no hay riesgo para los habitantes del sector

“Queremos pedirle a la comunidad que mantenga la calma y continúe colaborando con las autoridades a través de la línea 123 o las unidades de la Sijín. La situación está bajo control”, concluyó el coronel Lemus.