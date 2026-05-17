Quemas ilegales en Boyacá ahora operan con cámaras y paneles solares
La CAR evidenció camas de combustión activas y desaparición de material previamente incautado durante diligencia anterior al mismo predio en zona rural de Ráquira
De acuerdo con información de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en la vereda Farfán, en el municipio de Ráquira, en Boyacá, esta entidad realizó una visita a un predio donde previamente se había desarrollado un operativo de alto impacto a través de la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental – UIGA, por la quema a cielo abierto de madera y retal para la producción de carbón vegetal, así como la incautación de material.
Técnicos de la dirección regional Chiquinquirá, evidenciaron que los bultos de carbón que habían sido dejados a disposición en el operativo anterior ya no se encontraban en el lugar. En contraste, la actividad continuaba, como se pudo constatar a través de 5 camas en plena combustión, de las 7 presentes en el punto.
De acuerdo con lo evidenciado por la autoridad ambiental, este tipo de prácticas genera afectaciones significativas al recurso aire, por la emisión de contaminantes; al suelo, por la pérdida de su capa orgánica; a la flora, por la eliminación de la cobertura vegetal; y al paisaje, por el deterioro visual del entorno.
“Nos preocupa encontrar que, pese a las acciones adelantadas, estas actividades persisten e incluso se fortalecen. Aquí no solo estamos hablando de la producción ilegal de carbón, sino de impactos reales sobre el aire, el suelo y la vegetación. Desde la Corporación se incrementarán los controles y las acciones en territorio para frenar estas prácticas y proteger el ambiente”, señaló el director regional de la CAR en Chiquinquirá, Yiber González.
La Corporación continuará adelantando acciones de seguimiento y control en la zona, reiterando su compromiso con la protección de los recursos naturales y el cumplimiento de la normativa ambiental, señala en el informe.