Quemas ilegales en Boyacá ahora operan con cámaras y paneles solares

De acuerdo con información de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en la vereda Farfán, en el municipio de Ráquira, en Boyacá, esta entidad realizó una visita a un predio donde previamente se había desarrollado un operativo de alto impacto a través de la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental – UIGA, por la quema a cielo abierto de madera y retal para la producción de carbón vegetal, así como la incautación de material.

Técnicos de la dirección regional Chiquinquirá, evidenciaron que los bultos de carbón que habían sido dejados a disposición en el operativo anterior ya no se encontraban en el lugar. En contraste, la actividad continuaba, como se pudo constatar a través de 5 camas en plena combustión, de las 7 presentes en el punto.

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De acuerdo con lo evidenciado por la autoridad ambiental, este tipo de prácticas genera afectaciones significativas al recurso aire, por la emisión de contaminantes; al suelo, por la pérdida de su capa orgánica; a la flora, por la eliminación de la cobertura vegetal; y al paisaje, por el deterioro visual del entorno.

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“Nos preocupa encontrar que, pese a las acciones adelantadas, estas actividades persisten e incluso se fortalecen. Aquí no solo estamos hablando de la producción ilegal de carbón, sino de impactos reales sobre el aire, el suelo y la vegetación. Desde la Corporación se incrementarán los controles y las acciones en territorio para frenar estas prácticas y proteger el ambiente”, señaló el director regional de la CAR en Chiquinquirá, Yiber González.

La Corporación continuará adelantando acciones de seguimiento y control en la zona, reiterando su compromiso con la protección de los recursos naturales y el cumplimiento de la normativa ambiental, señala en el informe.