Rescatan con vida a dos mineros en Tasco, Boyacá

Luego de intensas labores, fueron rescatados hoy con vida John Jairo Gómez y Roger Manuel Díaz, los dos mineros que permanecían atrapados desde el pasado viernes 15 de mayo tras el derrumbe ocurrido en la mina San Diego, ubicada en la vereda Santa Bárbara Sector Bolívar del municipio de Tasco, Boyacá.

Esto fue lo que mencionó el alcalde de Tasco, Germán Camilo Morales Rincón a Caracol Radio “la labor comunitaria, lógicamente, ha estado muy pendientes de que ellos estén bien hidratados y con vida. Estas labores empezaron a desarrollar desde el viernes en horas de la tarde, gracias a Dios, hoy en horas de la mañana ya encontraron a las dos personas que estaban allí atrapadas, ellos están estables, lógicamente entran a revisión por el equipo médico para determinar cualquier afectación de salud”, señaló Morales.

Durante ese tiempo, los mineros lograron mantenerse con vida gracias al suministro de alimentación y asistencia que les fue enviada mediante sondas por los equipos de rescate.Los mineros fueron trasladados a centro hospitalario en Sogamoso para realizarles valoración médica.