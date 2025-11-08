Carlos Amaya: «No vamos a permitir que vengan a generar zozobra» tras la volqueta en Tunja

El gobernador aseguró que no hay daños estructurales graves, pidió calma y anunció una recompensa de $100 millones por información que permita capturar a los responsables.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, ofreció un balance desde el lugar de los hechos y buscó tranquilizar a la comunidad tras el hallazgo de la volqueta con cilindros cerca del Batallón Simón Bolívar. «...No tenemos ninguna afectación estructural, solo algunos pocos vidrios rotos; tenemos incluso un vehículo que está aquí al lado de la volqueta que no sufre de ningún daño...», dijo Amaya, quien confirmó que ya se ordenó la reposición de los vidrios y llamó a la ciudadanía a no difundir videos no verificados de la emergencia. «...Por favor, no compartan videos...», pidió el gobernador para evitar la desinformación.

Amaya también lanzó un mensaje contundente contra los autores del hecho y aprovechó para enaltecer la historia y la resiliencia del departamento: «...A los terroristas deben saber una cosa, acá en esta tierra donde se libertó esta patria no vamos a permitir que vengan a generar zozobra. Lo que aquí está pasando, que viene de afuera, será rechazado con contundencia y con toda la autoridad para que esto no vuelva a suceder...». El mandatario agregó que las autoridades con todas sus capacidades están desplegadas para defender y cuidar la región.

Estamos al frente de la situación. Recorremos la zona aledaña al batallón Simón Bolívar.



No hay afectaciones estructurales en las viviendas. Solo algunos vidrios rotos. Di la instrucción de venir a reemplazarlos.



Todas y todos los boyacenses cuentan con su Gobierno… pic.twitter.com/KXThzunUxQ — Carlos Amaya 🌻 (@CarlosAmayaR) November 8, 2025

Finalmente, el gobernador reiteró el llamado a colaborar con las investigaciones e informó sobre la recompensa ofrecida por el gobierno departamental: «...100 millones de pesos de recompensa para que todos los que sepan de información nos lo puedan hacer saber para tomar acciones y poder generar todo lo necesario para que esta tierra siga siendo un lugar...» seguro, señaló Amaya. Las autoridades mantienen el perímetro acordonado mientras avanzan las labores de desactivación y verificación; a la vez insistieron en canalizar cualquier dato a los números oficiales y evitar la circulación de rumores.