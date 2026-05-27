Claves que dejó la primera conferencia mundial para la transición de los combustibles fósiles

Del 24 al 29 de abril de 2026 se realizó en Santa Marta la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, organizada por los gobiernos de Colombia y Países Bajos. En Caracol Sostenible conversamos sobre las claves más importantes que dejó esta cumbre para fortalecer el ODS 7: garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna.

En la conversación nos acompañaron Reina Buijs, embajadora de los Países Bajos en Colombia, y Manuel Guzmán, presidente de Klimaforum Latinoamérica Network (KLN).

La embajadora Buijs enfatiza que “para poder vivir sanos, nosotros y las generaciones futuras, tenemos que pensar en otras fuentes de energía. No podemos sostener nuestra economía si vamos a seguir dependiendo de energías fósiles. La transición no es fácil, necesitamos la conexión con otros países para encontrar soluciones”.

Es importante reconocer que 750 millones de personas no tienen acceso a electricidad y más de 2.000 millones todavía utilizan tecnologías altamente contaminantes para cocinar. Comenzar la transición hacia energías sostenibles es clave para evitar que siga aumentando el calentamiento global.

El profesor Guzmán asegura: “El diagnóstico lo ha entregado la ciencia y ha dicho que debemos abandonar los combustibles fósiles antes del año 2050. Para ello hay que hacer todos los ajustes en la economía y en la infraestructura del mundo, que hoy se soporta en un 70% sobre el uso de combustibles fósiles, para aspirar a que en 2050 el mundo se mueva con otro tipo de energías que ya están inventadas”.

Sobre la conferencia en Santa Marta, Guzmán menciona que “significó un paso hacia la esperanza, porque fue una conferencia que se realizó por fuera del marco institucional de las Naciones Unidas, que no ha cumplido las metas de reducción de emisiones de los países”.

Así mismo, la embajadora de los Países Bajos destacó el avance positivo que dejó la conferencia al evidenciar compromisos claros entre los países: “Fue un espacio de escucha, diálogo y búsqueda de soluciones en conjunto, no solamente de científicos, sino también de la sociedad civil y de personas que viven en carne propia los cambios climáticos”.

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