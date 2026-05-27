Fenómeno del Niño 2026: IDEAM y Gestión del Riesgo alertan por sequías extremas

En este episodio de Caracol Sostenible hablamos sobre la intensa ola de calor que mantiene en alerta a varias regiones de Colombia, una situación que vuelve urgente avanzar en el ODS 13: Acción por el clima. Nos acompañaron Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), y Carlos Carrillo, director de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres).

De acuerdo con el IDEAM, las temperaturas registradas en las últimas semanas han superado récords históricos, lo que mantiene activas alertas rojas por índices extremos de calor y alta probabilidad de incendios forestales en diferentes zonas del país.

“Hemos alcanzado temperaturas que nunca antes habíamos registrado desde las estaciones y el monitoreo que realiza el IDEAM. Hemos superado récords hasta por 4 grados Celsius, y eso es muchísimo en una escala de temperatura”, afirmó Echeverry.

Por su parte, Carlos Carrillo enfatizó que “las cifras no se pueden dejar pasar como si fueran el marcador de un partido. Esto es extremadamente grave. Estamos jugando con fuego y eso es consecuencia de malas decisiones que, durante el último siglo, han tomado las grandes potencias del mundo, poniendo la codicia por encima de la naturaleza”.

Frente a la preocupación climática para el segundo semestre del año, la directora del IDEAM explicó que las lluvias han estado por debajo de los niveles normales, lo que podría generar un déficit acumulado con impactos hidrológicos importantes.

Mientras tanto, el director de la UNGRD señaló que ya se contrató una boya en Estados Unidos que permitirá emitir alertas en tiempo real ante posibles tsunamis en el Pacífico colombiano.

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