El rol de la Constitución en la protección del medio ambiente en Colombia

En este capítulo de Caracol Sostenible exploramos cómo la Constitución no solo protege derechos, sino que también tiene la capacidad de adaptarse y mantenerse vigente frente a nuevos contextos sociales y ambientales.

Hablamos de constitucionalismo sostenible a propósito del Congreso Mundial de Derecho Constitucional (WCCL), el evento más importante en este campo, organizado por la Asociación Internacional de Derecho Constitucional (AIDC). Se celebra cada cuatro años y reúne a los más prestigiosos especialistas en derecho constitucional de todas las regiones del mundo. El Congreso ofrece una oportunidad única para debatir las cuestiones más relevantes del derecho constitucional.

La XII edición se realizará en Bogotá del 6 al 10 de julio de 2026, en la Universidad Externado de Colombia. El tema central será “Constitucionalismo sostenible: respuestas para un mundo cambiante”, enfocado en la crisis climática, la democracia y los derechos.

Desde el año 2000 aproximadamente, y especialmente desde las Naciones Unidas, se entendió que era necesario contar con un ambiente y un contexto donde existan reglas claras y reglas de juego definidas, para que todos los actores puedan establecer con claridad sus expectativas y propósitos de manera conjunta.

Según las Naciones Unidas, 156 de los 193 países miembros ya reconocen en sus constituciones, leyes o tratados regionales el derecho a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible.

Humberto Sierra, director del Departamento Constitucional de la Universidad Externado de Colombia y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habla sobre cómo la sostenibilidad hace referencia a la responsabilidad que tenemos todos con el mundo que se dejará a las generaciones futuras: “La idea es ver cómo el diseño estatal, los derechos fundamentales y la división de poderes contribuyen a que el día de mañana sea un mundo mejor”.

Ligia Rodríguez, abogada y vicepresidenta jurídica de la Cámara de Comercio de Bogotá, comenta sobre “la importancia y el protagonismo que tienen las empresas en la observancia y en la creación de la normatividad constitucional y legal para el desarrollo legislativo asociado a la sostenibilidad”.

Por otro lado, Alejandra Robledo, directora ejecutiva de sostenibilidad en Constructora Bolívar S.A., menciona: “El primer incentivo en cualquier empresa privada es entender la necesidad de incorporar acciones y estrategias que pongan a la sostenibilidad en el fin de la empresa. Yo personalmente pienso que hoy en día no hay negocios posibles que no estén concebidos como negocios sostenibles; la sostenibilidad ya no es un medio”.

Sobre el evento, Humberto Sierra enfatiza que se enfocará en la protección del medio ambiente y en cómo afrontar las grandes amenazas que se están presentando en la actualidad.

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