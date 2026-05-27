¿Está Colombia lista para la energía limpia? El desafío del ODS 7 para 2030

En este capítulo de Caracol Sostenible hablamos del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, que se centra en garantizar el acceso a una energía asequible y no contaminante. Su meta es asegurar que, para 2030, todas las personas cuenten con energía segura, sostenible y moderna.

En el programa nos acompañó Luis Fernando Moreno, exintegrante de la junta directiva de ISA Interconexión Eléctrica Nacional, abogado y PhD en Derecho de la Universidad de Lovaina, en Bélgica.

Luis Fernando Moreno comenta: “Veo muy difícil que las energías renovables reemplacen ciertas energías convencionales. Pero realmente lo más interesante es ver cómo están creciendo las energías renovables. En estos momentos tenemos 3.000 megavatios instalados y se espera que al final del año 2026 podamos estar llegando a unos 4.000 megavatios de energías renovables”.

En esta conversación se sumó la industria automotriz para analizar cómo aprovechar las baterías que ya se encuentran en desuso. Ángela Bolívar Gómez, gerente de mercadeo de Volvo Cars Colombia, comenta: “Apostamos por llevar luz a las comunidades rurales y darle un segundo uso a las baterías, lo que ayuda a generar entre 15 y 20 años más de energía”.

Para ampliar el discurso sobre la importancia de las energías limpias, nos acompañó Eduardo Ospina, cofundador y CEO de Unergy, empresa que se encarga de la creación de mini granjas solares, importantes porque ayudan a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. “Las minigranjas son proyectos que se ubican en dos hectáreas de tierra, en donde ponemos 2.000 paneles buscando conectarlos a la red eléctrica de distribución que va a orilla de la carretera. Eso es muy importante porque es energía que va directamente a las regiones”.

Nicolás Pinzón, director de estrategia de E-DINA, empresa colombiana de investigación, desarrollo e innovación dedicada a crear soluciones energéticas autónomas, limpias y altamente eficientes, informó sobre las tres tecnologías que ya están funcionando: “La polarización de imanes de neodimio, que es electromagnética; la ionificación de medio salino, conocida como Water Light; y un componente que se llama Hypriom, basado en hidrógeno”.

Por otro lado, Mauricio Rodríguez Castro, emprendedor serial y líder en sostenibilidad en Colombia, CEO y fundador de CO2CERO y ECOLOGIC, comenta que las emisiones que tiene Colombia no están asociadas a la generación de energía, como ocurre en la mayoría de países del mundo. “Nuestra matriz energética es bastante limpia, comparada con cualquier otro país. Nuestras emisiones están concentradas en la deforestación. Mientras la tierra deforestada tenga un mayor valor que el servicio ambiental que prestan los bosques, la gente va a seguir deforestando”.

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