Las propuestas del sector gastronómico para poner fin al hambre en Colombia

En este capítulo de Caracol Sostenible hablamos del Objetivo de Desarrollo Sostenible número dos, enfocado en poner fin al hambre, garantizar la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. Nos acompañaron en el programa Cristina Botero, presidenta y cofundadora de la Fundación Gastronomía Social Colombia; Patricia Gómez, directora de experiencias y alianzas de la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno; y Jaime Andrés Giraldo, cofundador y operador de The Next Shot, uno de los restaurantes más sostenibles de América Latina, para conocer de cerca, junto a líderes de la gastronomía, las estrategias que se incorporan para poner fin al hambre en Colombia.

De acuerdo con los datos registrados, en el mundo hay 800 millones de personas que padecen hambre y más de 2.200 millones de personas que no tienen acceso suficiente a los alimentos. Una paradoja, pues en el mundo se desperdician toneladas de comida que podrían servir para garantizar una alimentación digna para todos.

Cristina Botero, presidenta y cofundadora de la Fundación Gastronomía Social Colombia, menciona: “Dentro de los objetivos y líneas de acción, tenemos la seguridad alimentaria como uno de los principales enfoques de trabajo. Bogotá, por ejemplo, tiene un 20% de la población que se acuesta sin poder tener sus tres comidas al día”.

Además, enfatiza que “la gastronomía es uno de los sectores más contaminantes del mundo, porque se bota la comida”. Por eso, trabajan con población vulnerable y la capacitan para identificar y reconocer dónde hay excedente alimentario: “Les enseñamos técnicas de revalorización de ese alimento y lo vuelven a meter al círculo alimentario para que se pueda volver a consumir”.

En la conversación, Patricia Gómez, directora de experiencias y alianzas de la Escuela Mariano Moreno, hace énfasis en que, dentro de su rol como institución que forma cocineros, tienen la responsabilidad de generar conciencia ambiental, promover el cero desperdicio y aportar al objetivo de hambre cero.

Por otro lado, cada vez se ven más restaurantes sostenibles. Jaime Andrés Giraldo, cofundador y operador de The Next Shot, detrás de Oda, uno de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, menciona: “Creamos el grupo con la visión de que Oda y el grupo en general fueran instrumentos de cambio positivo. Tenemos una filosofía de triple impacto: un negocio rentable, que genere un mejor futuro para la sociedad y que el impacto que dejemos sea lo más bajo posible”.

También, Giraldo, destaca: “Nosotros, el año pasado, utilizamos el 74% de los residuos orgánicos, los transformamos en compostaje y luego se los dimos a las huertas”.

Escuche el programa completo y más iniciativas sostenibles en caracol.com.co., plataformas de podcast y en YouTube Caracol Sostenible.