¿Cómo se encuentra el desarrollo sostenible en cada municipio de Colombia?

En este capítulo de Caracol Sostenible conversamos con David Gómez Bernal, politólogo y gerente de investigación y evaluación de ProPacífico, sobre el estudio que realizaron en conjunto con la Universidad de los Andes acerca del Índice de Desarrollo Sostenible Municipal, en el que se evalúa el avance de más de 1.100 municipios en 75 indicadores relacionados con 14 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El estudio muestra que Colombia avanza de manera gradual en materia de desarrollo sostenible. Entre 2023 y 2025, los municipios con alto desempeño aumentaron de 397 a 421. Sin embargo, el 57% aún se ubica en niveles medios, lo que evidencia brechas territoriales persistentes, especialmente en zonas rurales.

“El país viene mejorando en varios indicadores. En otros hay retos que se mantienen, pero es a nivel municipal donde se desata mucha de la acción de la ciudadanía, donde se desata la acción del sector privado y también del sector público”, comenta Gómez.

Entre los principales avances se destacan mejoras en educación, especialmente en retorno a clases, permanencia y aprobación escolar; además de fortalecimiento institucional y algunos progresos en salud infantil.

Un hallazgo clave es que los municipios con mayor actividad empresarial presentan mejores resultados en reducción de pobreza, acceso a servicios públicos y crecimiento económico, lo que resalta el papel del sector privado en el desarrollo territorial.

Durante la presentación del estudio, realizada en el foro “Desarrollo Territorial: Alianzas que marcan la diferencia”, se reconoció a seis municipios por sus avances en los ODS y se hizo un llamado a fortalecer la articulación público-privada para cerrar brechas y acelerar el desarrollo.

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