Congresistas de ocho países contra la explotación de petróleo y gas en la Amazonía

Esta zona es una de las más biodiversas del país / Getty Images

El representante a la Cámara, Juan Carlos Losada, manifestó en diálogo con Caracol Radio la importancia de actuar desde los Congresos de los ocho países que hacen parte del bioma amazónico para evitar la explotación de petróleo y gas en la Amazonía. En el entendido de que desde los años 70 se ha destruido el 33 % de la cobertura boscosa de la Amazonía, se ha deforestado el 20% de este bioma estratégico para el planeta.

Por esta razón el próximo jueves 21 de agosto se realizará la “Tercera Audiencia Pública de la Investigación parlamentaria global por una Amazonía libre de combustibles fósiles” en el Congreso de Colombia la tercera y última audiencia pública de la investigación parlamentaria sobre la explotación de petróleo y gas en la Amazonía. Esta sesión busca analizar los impactos socioambientales de esta actividad y explorar alternativas para una transición energética justa.

Participarán legisladores de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Canadá, así como representantes de comunidades indígenas, sociedad civil y organizaciones ambientales. El evento se enmarca en la reunión de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), fortaleciendo el diálogo regional ante la crisis climática.

Se presentarán hallazgos preliminares de la investigación iniciada en 2024, que evidencian que la explotación fósil en la Amazonía viola derechos indígenas, daña el ecosistema y amenaza con una expansión peligrosa. Además, se destaca la presentación reciente de proyectos de ley en varios países amazónicos para proteger la región.

Estamos ante un momento histórico Por primera vez, parlamentarios de cuatro países amazónicos (Brasil, Colombia, Perú y Ecuador) han articulado una agenda legislativa común para frenar la expansión de los combustibles fósiles en este bioma. Este esfuerzo conjunto trasciende fronteras políticas y partidistas para priorizar la protección del patrimonio natural más importante de la región y de quienes lo habitan.

En el último mes, los parlamentarios Iván Valente (Brasil), Ruth Luque (Perú), Juan Carlos Losada (Colombia) y Cecilia Baltazar (Ecuador) presentaron iniciativas legislativas para prohibir nuevas actividades de exploración y explotación petrolera y gasífera en la región. Este precedente legislativo es clave para blindar jurídicamente el bioma frente a la expansión fósil.

El Representante Juan Carlos Losada ha presentado desde 2019 el proyecto de ley #AmazoníaSinHidrocabruros que busca prohibir la exploración, explotación y producción de hidrocarburos en los departamentos amazónicos y establece una moratoria para los proyectos en curso. El objetivo final del proyecto de ley es cerrar la frontera extractiva en la Amazonía, proteger a los pueblos indígenas y su derecho al consentimiento libre e informado y alinear las políticas con la ciencia climática.

Esta cumbre se realiza en un momento en que las amenazas ecológicas y políticas al bioma son más urgentes que nunca. En Colombia, el alarmante aumento del 43% en la deforestación entre 2023 y 2024 indica un retroceso peligroso en la protección de los bosques, con consecuencias devastadoras para la biodiversidad, la estabilidad climática y las comunidades indígenas. Al mismo tiempo, la ausencia de una Ministra o un Ministro de Ambiente en propiedad genera incertidumbre sobre el liderazgo y la continuidad de la política ambiental de Colombia.

En toda la región, otros acontecimientos subrayan la magnitud del desafío: en Brasil, la llamada “Ley de la Devastación”, que debilitaría los requisitos para otorgar licencias ambientales, amenaza con acelerar la expansión petrolera y gasífera en la Amazonía, poniendo en riesgo tanto las metas climáticas globales como la supervivencia del bioma.

En Perú y Ecuador, solo en lo que va del año, derrames de petróleo han contaminado ríos, amenazando la seguridad alimentaria e hídrica, y vulnerando los derechos de pueblos indígenas cuyas culturas y economías están estrechamente ligadas al bosque. No se trata de accidentes aislados, sino de consecuencias previsibles de una industria fundamentalmente incompatible con la salud a largo plazo de la Amazonía.

Para el próximo viernes 22 de agosto hay una convocatoria para salir a las calles, para que los Presidentes de los 8 países amazónicos —Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana y Surinam— escuchen nuestra voz por #SOSAmazonas y avancen juntos hacia una visión común de protección efectiva de la Amazonía, de respeto a los pueblos indígenas y comunidades amazónicas y de una transición ecológica justa.